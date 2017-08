Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 03 agosto 2017 Oeste no dejó rugir al "Lobo" y se repartieron los puntos El elenco de Valle C se defendió bien, con Isaías Guzmán de figura bajo los tres palos, y el líder del torneo Inicial A sumó su segundo empate. El equipo de Bersán fue superior pero no convirtió.

Hubo un equipo que intentó los 90 minutos y otro que se defendió con uñas y dientes al empate. Jorge Newbery empató con Oeste sin goles en La Madriguera, y continúa arriba en la tabla de posiciones junto a la CAI que igualó en idéntico marcador con Deportivo Roca en la tarde de ayer.

Con varios jugadores que intervienen en el Federal B, el “Lobo” salió a completar la 6ª fecha del torneo Inicial A con la premisa de sumar ante un rival que viene abajo en la tabla, y apenas había sumado una victoria en cinco fechas, pero los dirigidos por Saldaño hicieron su trabajo y rescataron un punto importante en el barrio 9 de Julio.

Durante la primera mitad, con el viento sobre su espalda, el “Lobo” intentó lastimar por los costados, con Rivera y Dzaja por izquierda pero la dupla central de Oeste conformada por Sáez y Matías Quidiman estuvieron atentos para despejar y cuando la pelota pasaba se encontraron con Isaias Guzmán, sin dudas uno de los mejores arqueros de la divisional.

El 1 de Valle C le tapó primero a Marcos Ruiz cuando el volante apareció por el sector derecho del área, y el rebote dio en el poste izquierdo. De a poco, Newbery arrinconaba a su rival, pero no conseguía lastimarlo. Antes de la media hora, el “Mono” Villegas fue desde la izquierda hacia adentro y sobre la medialuna sacó un disparo que dio en el travesaño, y dos minutos más tarde Sergio Martín quedó cara a caro con el arquero pero abrió mucho su botín derecho para definir y la pelota se fue ancha.

En la primera parte, Oeste tuvo una sola contra. Por el sector izquierdo avanzó con pelota dominada Facundo Ruarte, con dos compañeros por el otro lado, pero al llegar al área definió débil a las manos de Brian Romero, que prácticamente no tuvo intervención en el juego.

Para el complemento, Bersán puso a Cristian González en lugar de Dzaja, y el trámite fue similar. Con Newbery teniendo la pelota, buscando los espacios, y Oeste defendiendo, mordiendo en cada sector. La primera del complemento fue a los 19 cuando Ribera definió por arriba con Guzmán a mitad de camino, y sobre los 23m se lo perdió Nieto. Desde el punto del penal su remate se fue al lado del poste derecho. A esa altura, los de Valle C ya habían hecho un gran negocio: mantener el arco en cero.

Pero la más clara del encuentro la tuvo Bazán tras un desborde de Villegas por la derecha. El ex CAI y Huracán dejó su marca atrás y el centro atrás encontró al defensor en una situación única, con el arco a disposición y sin marca, pero la tiro por arriba del travesaño.

Pasada la media hora del complemento, Saldaño comenzó a meter cambios. Ingresaron Lavalle, Pérez y Alejandro Saldaño, que volvió al fútbol oficial luego de jugar en Veteranos, y Oeste se oxigenó.

Los dirigidos por Bersán tuvieron dos chances más, pero el arco tenía un cerrojo. Guzmán le tapó un remate a Velázquez y en una de las últimas desvió el peligro pero chocó contra el poste derecho, quedando tendido en el área chica.

El “Lobo” podía jugar un tiempo más, pero no iba a convertir. No era el día, y enfrente Oeste se fue con una sonrisa de oreja a oreja. No ganó, pero el punto a futuro le servirá.



SINTESIS



JORGE NEWBERY 0 - OESTE JRS. 0

Newbery: Brian Romero; Ariel Bazán, Ernesto Armoa, Rodrigo Cárcamo y Mariano Rivera; Christian Nieto, Fernando García, Marcos Ruiz y Jacobo Dzaja; Mauro Villegas y Sergio Martín. DT: Jorge Bersán.

Oeste: Isaías Guzmán; Luis Flores, José Sáez, Matías Quidiman y Brian Quidiman; Rodrigo Mercado, Mariano Ortiz, Diego Barrientos y Facundo Ruarte; Nahuel Neira; Gustavo Monserrat. DT: Marcelo Saldaño.

Figura: Isaías Guzmán (OJ).

Cancha: Jorge Newbery.

Goles: no hubo.

Cambios ST: al inicio Leandro Velázquez x Dzaja (JN), 16m Cristian González x García (JN), 19m Emanuel Caicheo x Martín (JN), 26m Pablo Lavalle x Neira (OJ), 31m Julián Pérez x Ortiz y 39m Alejandro Saldaño x Barrientos (OJ).

Incidencias: no se registraron.

Arbitro: Carlos Motto.



LA 6A. FECHA



- Huracán 1 / Deportivo Sarmiento 1.

- Petroquímica 1 / Florentino Ameghino 1.

- Jorge Newbery 0 / Oeste Juniors 0.

- Deportivo Roca 0 / CAI 0.



PROXIMA FECHA: 7MA.



Petroquímica vs Jorge Newbery

Oeste Juniors vs Huracán

Deportivo Sarmiento vs Deportivo Roca

CAI vs Florentino Ameghino.



