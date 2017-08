El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 09 agosto 2017 Oeste y Huracán se enfrentan en Valle C El "Globo" se ubica a nueve puntos del líder CAI y hasta el momento tiene dos triunfos, mientras que el conjunto oestino está penúltimo en el campeonato con sólo una victoria.

Huracán visitará esta tarde a Oeste Juniors en el partido que completará el programa de la séptima fecha del torneo Inicial 'A' del fútbol de Comodoro Rivadavia, que tiene como absoluto líder a Comisión de Actividades Infantiles.

El partido, que se disputará en cancha de Oeste, en Valle C, dará comienzo a las 16:00 –dos horas antes se jugará el encuentro de Reserva Especial-, y tendrá el arbitraje de Alejandro Sepúlveda, quien estará acompañado desde las bandas por Cristian Piccardo y Diego Schooff.

Oeste se ubica en el penúltimo puesto de la tabla con cuatro unidades, producto de 1 triunfo, un empate y cuatro derrotas. En su última presentación, el conjunto dirigido por Marcelo Saldaño rescató un valioso empate como visitante frente al ahora escolta Jorge Newbery con quien igualó sin goles.

Por su parte, Huracán se ubica quinto en el campeonato con 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y también dos derrotas, a nueve del puntero CAI.

En su última presentación, el "Globo", que dirige Jorge Daniel Montecino, empató 1-1 como local ante el Deportivo Sarmiento, que está tercero en el campeonato.

Esta fecha se inició el último domingo con tres partidos. En horas de la mañana, la CAI goleó 3-0 a Florentino Ameghino, mientras que Petroquímica y Newbery igualaron 2-2.

De esa manera, el cuadro "Azzurro" se adueñó de la punta por el empate que el "Lobo" obtuvo en Kilómetro 8.

Además, por la tarde, el Deportivo Sarmiento derrotó en condición de local 1-0 a Deportivo Roca y de esa manera trepó a la tercera colocación del campeonato.



PROGRAMA



Sabado

Inicial A (8ª fecha)

- Florentino Ameghino vs Jorge Newbery.

Cancha: a confirmar (sin público visitante).



- Oeste Juniors vs General Roca.

Cancha: Oeste.



- Petroquímica vs Huracán.

Cancha: Petroquímica (sin público visitante).



- Deportivo Sarmiento vs CAI.

Cancha: Sarmiento.



Sábado

(15:00 Primera – 13:00 Reserva)



Inicial C (7ª fecha)

- San Martín vs Universitario.

Cancha: San Martín.



LA 7A. FECHA



DOMINGO

- CAI 3 / Florentino Ameghino 0.

- Petroquímica 2 / Jorge Newbery 2.

- Deportivo Sarmiento 1 / Deportivo Roca 0.



HOY (16:00 PRIMERA / 14:00

RESERVA)

- Oeste Juniors vs Huracán.

Cancha: Oeste.

Arbitro: Alejandro Sepúlveda.

Asistentes: Cristian Piccardo y Diego Schooff.





