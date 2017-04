El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 05 abril 2017 Oficial: el blanqueo de capitales alcanzó los U$S116.800 millones Este plan se lanzó en agosto del año pasado, y hasta fin del 2016 los interesados podían declarar sus bienes en el exterior pagando solo el 10% de lo declarado. Luego de esa fecha y hasta fines de marzo, debieron pagar el 15%.

El blanqueo de capitales alcanzó los u$s 116.800 millones, según anunciaron ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de la Administración Federal de Ingreso Públicos (AFIP), Alberto Abad.

Según los funcionarios, se exteriorizaron u$s 93.300 millones en el exterior (80% del total), y u$s 23.500 millones en el país (20% del total).

El resultado final se ubica entre los más importantes de la historia a nivel internacional. "Argentina quedó muy bien posicionada entre las amnistías fiscales del mundo más recientes", sostuvo Abad, y dijo que los 116.800 millones de dólares del blanqueo representan el 1,8% del PBI, superando a las de Indonesia que fue del 0,9% y Brasil, 0,8%.

El ministro de Hacienda aseguró que esta medida está dentro de la estrategia del Ejecutivo de generar una economía "más confiable y más segura" para que quienes tienen fondos en el extranjero, añadió, puedan reinvertirlos en Argentina.

Abad, por su parte, consideró difícil calcular el impacto fiscal del blanqueo, aunque estimó que lo hará en Bienes Personales y otros impuestos como Ganancias, al tiempo que destacó que permitió a muchos argentinos "dar un paso, salir de la oscuridad, de la informalidad, lo que va a iniciar un círculo virtuoso".

En el caso de "blanquear" los inmuebles, la tasa fue del 5% del valor de mercado, y si bien el plazo de pago e inscripción fue el pasado viernes 31 de marzo, los interesados tendrán hasta el 17 de abril para completar la información requerida.

En el caso de "blanquear" los inmuebles, la tasa fue del 5% del valor de mercado, y si bien el plazo de pago e inscripción fue el pasado viernes 31 de marzo, los interesados tendrán hasta el 17 de abril para completar la información requerida.

Este proceso se dio en el marco de un mayor intercambio de información fiscal entre un importante número de países, de manera de evitar que el dinero "negro" se vuelque a operaciones delictivas relacionadas con el terrorismo o el narcotráfico.

Las dos primeras etapas del programa, concluido a fines del año pasado, dejaron un saldo de 97.842 millones de dólares blanqueados, que permitieron que ingresaran al fisco 106.000 millones de pesos por recaudación y transferencia del impuesto especial.

Además, se abrieron 112.000 nuevas cuentas bancarias con depósitos por 7.500 millones de dólares, se registraron nuevas inversiones locales por 1.000 millones en el efectivo sincerado y la nueva base imponible de Bienes Personales en el exterior pasó a 110.527 millones, lo que representó un incremento de 83.724 millones de dólares en función de los datos previos al blanqueo.

Los operadores inmobiliarios, bursátiles y financieros esperan poder captar parte de los 7.000 millones de dólares del blanqueo que se declararon en efectivo antes del 31 de diciembre y que quedarán liberados a partir de abril en distintos circuitos del mercado de capitales.





