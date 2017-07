Oficialismo firmó dictamen en soledad, pero no asegura la expulsión de De Vido

La Comisión de Asuntos Constitucionales no logró un dictamen consensuado sobre la expulsión del exministro.

El oficialismo logró ayer emitir un dictamen de mayoría para promover la expulsión del exministro Julio De Vido de la Cámara baja. El mismo será debatido hoy en una sesión especial, pero la coalición no cuenta con los dos tercios de los votos para poder separar al otrora titular de la cartera de Planificación.

Lo concreto es que Cambiemos logró 17 firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para expulsar al legislador del FpV por "inahabilidad moral". Sin embargo, el massismo presentó su propio proyecto y el Frente para la Victoria y el Movimiento Evita presentaron sendas iniciativas de rechazo.

Aún con el apoyo del Frente Renovador y del Bloque Justicialista, el oficialismo no conseguiría reunir una mayoría de dos tercios de los presentes, debido a que el FPV, el Frente de Izquierda y el Frente Cívico de Santiago del Estero rechazarán la expulsión de De Vido.

Por esa razón, el oficialismo intentará que durante la sesión no se autoricen las abstenciones para que los votos sólo se cuenten como positivos y negativos. El objetivo de Cambiemos es exponer a los legisladores que no acompañen la expulsión como "protectores" del diputado del FPV y exministro de Planificación, al que sindican como "símbolo de la corrupción".

El tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados fue un verdadero hervidero. La diputada radical Karina Banfi y su par kirchnerista Rodolfo Tailhade se cruzaron cuando el diputado del FPV comenzó a gritarle y quiso impedir la exposición de la legisladora de la UCR.

"No me interrumpas más porque vamos a echar a De Vido, a Tailhade y los que se escudan en sus fueros porque queremos devolver la dignidad a la gente que no tiene cloacas ni agua potable", disparó Banfi. El enojo de la legisladora radical sucedió cuando estaba hablando y el diputado del FPV la interrumpió a los gritos diciendo: "Termina con esa sanata" y "Vamos Banfi terminala con tu discurso”.

"No estamos contentos por expulsar a otro diputado. No es un momento de festejo y celebración sino que es un acto para recuperar la República que fue devastada", dijo Banfi al comenzar su alocución.

"No les da vergüenza cuando dicen que la Cámara de Diputados es una guarida", afirmó la legisladora, momento en el cual volvió a ser interrumpida por Tailhade, ante lo cual Banfi reaccionó: "Ahora te la bancas o te vas porque ni siquiera sos (parte) de la comisión". En el último tramo de su discurso, pidió a la izquierda que revea su posición porque "el que se abstiene vota a favor de Vido".





CARRIO CONTRA

LA IZQUIERDA

Párrafo aparte también se llevó la diputada Elisa Carrió, quien con la verborragia que la caracteriza disparó contra los diputados de izquierda al considerarlos "funcionales a la impunidad" luego de anunciar que se abstendrán de votar en la sesión especial de hoy.

La líder de la Coalición Cívica criticó a los diputados del interbloque de izquierda en Twitter mientras se desarrollaba al señalar que "el voto más conservador de la Argentina es el de la izquierda: funcional a la impunidad siempre".

Vale recordar que el interbloque de izquierda anunció que este miércoles se abstendrá, cuando se vote en la sesión especial de la Cámara de Diputados la expulsión del exministro por "inhabilidad moral".

Carrio se retiró de la reunión antes de que concluyera el plenario de Asuntos Constitucionales donde se firmaron esta tarde los dictámenes de respaldo y rechazo a la propuesta del oficialismo de separar del cuerpo al exfuncionario kirchnerista.

Rápidos de reflejos, referentes de la izquierda salieron a pegarle a Carrió. El candidato a diputado nacional por la Provincia, Nicolás Del Caño aseguró que la líder de la Coalición Cívica "no tiene cara" y recordó su pasado como "fiscal de la dictadura". Al igual que Carrió, el referente del FIT utilizó su cuenta en Twitter para disparar contra la diputada: "Apoyó la obediencia debida para garantizar la impunidad de los genocidas". Por su parte, Myriam Bregman desafió a carrió a "discutir todo". En ese contexto, la candidata a legisladora porteña pidió que brinde "los nombres de los funcionarios q encubren a De Vido como dijiste hace unos días".