Cuando logró sumar experiencia lo designaron como juez de línea para un partido de los recordados 'Regionales' cuando estaba en Mar del Plata. Y la anécdota la recuerda porque fue algo inesperado pero que terminó en buenos términos. "Cuando comencé a salir de la ciudad me toca ir a Coronel Vidal, un pueblito cerca de Mar del Plata. Fui como asistente y en el pueblito estaba toda gente de campo, del agro. Me voy caminando hacia la línea de cal y mientras se hacía el sorteo con los capitanes en la mitad de la cancha escucho un ruido en el alambrado. Como que alguien raspaba el alambrado. Y me decían: eh línea, eh línea...ojo con lo que vas a cobrar. Me doy vuelta y estaba el gaucho con el cuchillo pasándolo por el alambrado. Gracias a Dios no pasó nada, pero no me la olvide más a esa anécdota", aseguró al recordar una de las anécdotas que siempre comenta.