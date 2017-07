"Olas del Sur" tuvo una exitosa capacitación de patín artístico

Se desarrolló con gran éxito en la Escuela 183 la capacitación de patinaje artístico para el grupo de competición de la Escuela Municipal Olas del Sur dirigido por Antonella Tiglio. Además de charlas de nutrición y psicología deportiva a cargo del Gabinete Metodológico, un grupo de 18 patinadoras realizó un perfeccionamiento intensivo con la técnica internacional Carolina Saldaño, quien se desempeña en la Asociación Atlética Argentinos Juniors de Buenos Aires.Sobre la base de una iniciativa de la técnica local Antonella Tiglio, el grupo de competición de patín artístico de la Escuela Municipal Olas del Sur tuvo el pasado fin de semana una intensiva capacitación y perfeccionamiento.El Gabinete Metodológico del Ente Autárquico Comodoro Deportes brindó al grupo dirigido por Tiglio charlas sobre aspectos nutricionales y de psicología deportiva en el gimnasio municipal 1, y el perfeccionamiento culminó con una jornada de ocho horas de trabajo intensivo junto a la técnica internacional Carolina Saldaño en la Escuela 183.Saldaño, técnica de patín artístico que se desempeña en la Asociación Atlética Argentinos Juniors de Buenos Aires, sostuvo durante el perfeccionamiento: "Esta es la primera vez que vengo, y la verdad es que me encontré con un grupo de gente espectacular".En ese sentido, ponderó el trabajo de la técnica local. "Todo parte de Antonella Tiglio, que planteó para su club la posibilidad de hacer esta clínica de perfeccionamiento, para que las nenas tengan la chance de escuchar una voz diferente y otro tipo de correcciones", remarcó.Asimismo, agregó: "Para las nenas es un trabajo intenso, porque son muchas horas de clases, y a pesar de la corta edad del grupo, en lo que fue la mañana hicimos prácticas fantásticas, por la predisposición y el trabajo de las nenas".Saldaño también resaltó el nivel de trabajo. "Me encontré con un nivel de trabajo bastante importante. El nivel de trabajo que tienen es impresionante. Cuando uno trata de incorporarle distintos aspectos técnicos, si las nenas nunca han escuchado el lenguaje es muy difícil. Y se nota que estas nenas ya han recibido un lenguaje técnico anterior, porque se puede trabajar muy bien y entienden todos los conceptos", enfatizó."Eso es debido a su profesora, que se ve que trabaja en las bases con los conceptos técnicos correctos", agregó Carolina Saldaño, técnica de renombre internacional que podría volver a realizar un nuevo perfeccionamiento antes de fin de año.LAS EXPECTATIVAS DEL GRUPO DE COMPETICIONEl trabajo de perfeccionamiento junto a Saldaño contó con un total de 18 patinadoras divididas en dos grupos, el primero de 8 a 10 años y el segundo de 12 a 15."Focalizamos en el estilo libre. La idea de la capacitación es que las nenas puedan avanzar no sólo en la categoría en la que están actualmente, sino que puedan ver contenidos de categorías siguientes. La verdad que fue muy positivo, las nenas han alcanzado dificultades muy avanzadas así que hemos tenido una jornada muy exitosa y dejamos la puerta abierta para un nuevo encuentro con Carolina en el mes de septiembre", comentó Antonella Tiglio, técnica de patín artístico de la Escuela Municipal Olas del Sur."Las nenas estaban muy entusiasmadas. Tener una técnica de renombre no sólo nacional sino a nivel mundial, traerla a nuestra ciudad y que pueda trabajar con mis alumnas, la verdad que me llena de emoción y orgullo; y que las nenas hayan estado a la altura de ella, en el sentido de poder responder ante las diferentes dificultades técnicas que ella fue planteando durante la jornada. Las nenas respondieron muy bien y lograron hacer una jornada de ocho horas intensivas", añadió Tiglio, quien proyecta también la posibilidad de mayor roce de competencia."La idea en un futuro puede ser viajar a algún torneo amistoso de la Federación a la que ella pertenece, llevar a las nenas a un torneo en Buenos Aires donde el roce es mayor. Creo que eso fortalece y ayuda no sólo al autoestima de las chicas, sino también al trabajo y la proyección que uno hace con cada una de las deportistas", concluyó Antonella Tiglio.