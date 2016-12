El Patagónico | Deportes - 28 diciembre 2016 Omar Azzem se convertirá en ciclista profesional

El ciclista Omar "Sapito" Azzem, que se encuentra en la zona por las fiestas de fin de año, aprovechó la oportunidad para acercarse a Chubut Deportes y reunirse con el presidente Walter Ñonquepán y el gerente general, David Cárdenas.

Azzem hizo un repaso de su buen año deportivo y adelantó que a partir del año próximo se convertirá en ciclista profesional, al firmar contrato con el equipo Esco Agro Plan, con el que competirá en la Vuelta a San Juan, que se correrá del 24 al 29 de enero.

"Sapito", tras el encuentro con los responsables de Chubut Deportes señaló que "siempre que estoy en la zona vengo a saludar y a agradecer el apoyo, en un año que fue bueno, tanto en lo deportivo como en lo que tiene que ver con el estudio".

De su visita a la zona, dijo que es una de las cosas que espera durante todo el año para poder "disfrutar de la familia y de mi sobrina".

Recalcó que si bien sigue entrenando porque "estamos en plena temporada", viene bien esta estadía en la zona "para recargar fuerzas y motivarme más" agregando que "me quedaré en la hasta el 3 o 4 de enero para luego volver a Buenos Aires y viajar el 8 a San Juan con el equipo nuevo, que será mi primer gran desafío porque es mi primer contrato profesional con un equipo".

En este sentido remarcó: "es una noticia que me puso muy feliz porque además voy a compartir equipo con otro chubutense, Nicolás Antorena, que también firmó contrato con el equipo y vamos a correr la competencia más importante de Sudamérica".

La idea en San Juan será "sumar experiencia porque no todos días se corre con todos profesionales, con los mejores equipos del continente, asique la idea será sumar experiencia y dar lo mejor de uno para tratar de obtener el mejor resultado posible para el equipo.

Por último, sostuvo que "gracias a Dios esta temporada se me dio de convertirme en profesional, por eso quiero agradecer a Walter Pérez y al "Pampa" Ferrari, que me llamaron para correr en un equipo continental. Es algo que todo ciclista quiere, es algo muy bueno para la provincia, algo que motiva y un ejemplo de que con esfuerzo se puede llegar".





