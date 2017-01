El Patagónico | Deportes - 20 enero 2017 Omar Narváez peleará el 4 de marzo en Nueva York El ganador de esa pelea quedará como retador oficial para enfrentar al titular de la división Gallo de la FIB, el inglés Lee Haskins.

El trelewense Omar Narváez, ex campeón Mosca y Supermosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), combatirá ante el invicto puertorriqueño Emmanuel Rodríguez en Nueva York el sábado 4 de marzo y el ganador quedará como retador oficial para enfrentar al titular de la división Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el inglés Lee Haskins.

La pelea, en principio estaba programada para la segunda semana de marzo en la ciudad chubutense de Puerto Madryn pero los organizadores decidieron que se dispute el 4 de ese mes en el Barclays Center del barrio neoyorquino de Brooklyn, donde en el combate central de la velada combatirán los locales Danny García, campeón Welter del CMB y Keith Thurman, titular AMB de esa categoría, quienes pondrán en juego ambos cinturones.

"A Narváez no le quedó otra alternativa que firmar. Es una pelea eliminatoria y si quiere otra oportunidad por un título mundial tenía que aceptarla", le informó Juan Orengo, manager del boricua Rodríguez, a los medios de Puerto Rico.

"Manny descansó diez días y volvió el gimnasio. Tiene hambre y deseos de hacer la pelea para ganarse el derecho de ser el retador de Haskins. No queríamos dejar pasar la ocasión de pelear contra alguien de la calidad y la trayectoria de Narváez", señaló Orengo.

"El Huracán" Narváez de 41 años, actual campeón Latino Gallo de la FIB, cuenta con un récord de 46 peleas ganadas (24 ko) dos reveses y dos empates.

Por su parte, "Manny" Rodríguez (24), nació en Manatí­­, Puerto Rico, es el actual campeón Latino Gallo del CMB y Fedelatin AMB de la misma división, y tiene un historial de 16 peleas ganadas, en igual cantidad de combates, con 10 nocáuts.

