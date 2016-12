El Patagónico | Deportes - 28 diciembre 2016 Omar Narváez peleará en marzo en Puerto Madryn La pelea será una eliminatoria por el vacante primer lugar del ránking de la categoría Gallo de la FIB. De allí saldrá el rival del campeón, el inglés Lee Haskins.

El chubutense Omar Andrés Narváez, ex campeón Mosca y Supermosca de la (OMB), se medirá en marzo próximo en Puerto Madryn con el invicto puertorriqueño Emmanuel Rodríguez, en un combate eliminatorio por el vacante primer lugar del ránking Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), lo que definirá al próximo rival del campeón, el inglés Lee Haskins.

El zurdo Narváez, ex doble campeón mundial Mosca y Supermosca OMB, y el puertorriqueño "Manny" Rodríguez, tercero y cuarto en el ránking gallo de la FIB, respectivamente, en principio se iban a enfrentar en enero próximo: "la televisión no tiene fechas en enero disponibles por lo tanto se corrió la pelea para marzo en Puerto Madryn", confirmó a Télam el empresario Osvaldo Rivero.

"Quiero desmentir lo que se dice que sufrí un corte. Es un invento de las redes sociales. Estoy perfecto y ya estaba listo para enfrentar a Manny Rodríguez el viernes 13 de enero", aclaró el "Huracán" a medios de Trelew.

"Me contó Osvaldo Rivero que hay otros eventos ese día, quisieron correr la pelea para un sábado pero se hizo imposible. La eliminatoria por el título Gallo será en marzo. Ante la lesión del campeón Lee Haskins, esta contienda tiene más valor para la FIB", comentó Narváez.

Por su parte, el imbatido "boricua" de 24 años, 16 menos que Narváez, nació en Manatí­, Puerto Rico, es el actual campeón latino Gallo del CMB y Fedelatin AMB de la misma división, y cuenta con un récord de 16 peleas ganadas en igual cantidad de combates, con 10 nocáuts.

LA FAB DARA UN

INFORME SOBRE

EL BOXEO AMATEUR

El presidente de la Federación Argentina de Box (FAB), Luis Romio, y el ex titular de la institución, Osvaldo Bisbal, mantendrán hoy con la prensa una charla para informar sobre las últimas novedades del boxeo amateur nacional e internacional.

El encuentro servirá para realizar un brindis de fin de año con representantes de los medios a las 17 en la sede de la FAB, ubicada en Castro Barros 75, en el barrio porteño de Almagro.

Romio dará detalles sobre la actualidad del boxeo amateur y profesional de Argentina, en especial las últimas novedades para incorporar un responsable técnico del equipo de entrenadores (ocho) que se harán cargo del seleccionado amateur.

Por su parte Bisbal, vicepresidente de la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur) y titular de la Confederación Americana de Boxeo (AMBC), brindará también un informe sobre la actualidad internacional, entre otros temas.

Fuente: