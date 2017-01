El Patagónico | Regionales | CONFLICTO GUILFORD - 22 enero 2017 Operarios de Guilford analizan con ayuda del municipio alternativas de reinserción laboral El intendente se refirió a proyectos como la instalación de una bloquera, para que aquellos que no accedan a una jubilación anticipada puedan tener una ocupación. "La realidad es que la empresa está cerrada, ahora lo que se está buscando es ver que los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde y buscar otras salidas", indicó Linares.

El intendente, Carlos Linares, mantuvo ayer por la mañana un encuentro con los operarios de la textil Guilford y planteó distintas propuestas laborales para los más de 200 afectados por el cierre de la empresa. "Tenemos que mirar para adelante y buscar alternativas porque la situación de Guilford no se va a revertir", planteó.

Luego de la reunión, el jefe comunal manifestó: "fue una charla interesante, nos juntamos como lo venimos haciendo desde marzo del año pasado, cuando sabíamos que llegaba la crisis, trabajando para buscar alternativas y dejando bien claro la situación. Yo se los dije a ellos, primero hay que asumir la realidad para poder empezar a trabajar con cosas concretas".

"La realidad es que la empresa está cerrada, ahora lo que se está buscando es ver que los trabajadores puedan cobrar lo que les corresponde y buscar otras salidas. Hay personas, que están en condiciones (de obtener una jubilación anticipada) y el Gobierno de la provincia está haciendo todo para poder jubilarlos, pero después también hay una camada de gente más joven que se tiene que reinsertar en el mercado laboral y dentro de un contexto muy complicado como el que vive la ciudad", expresó.

En ese sentido Linares explicó: "nosotros trabajamos para darles una respuesta y logramos para un grupo de ellos, empezar a hacer una bloquera. Ya hablé con la empresa, el lunes estamos cerrando el acuerdo, se les va a comprar las máquinas y pienso que hay 15 compañeros que van a poder empezar a trabajar. Vamos a hablar también con la empresa Forte, para capacitar unas 15 personas en soldadura y herrería, lo que les dará una oportunidad de trabajo por la certificación".

Del mismo modo adelantó: "hay unas mujeres de textiles que tienen máquinas que van a hacer algunas trabajos para la Municipalidad y para algunas empresas, pero tenemos que entender que este tema se terminó, la empresa Guilford cerró y esto tiene que ver con lo que está pasando en el país, con este proyecto de gobierno que cuenta los desocupados en estadísticas y no en realidades pero nosotros vamos a seguir trabajando por la gente".

Mientras, el referente gremial de la Asociación Obrera Textil, Cipriano Ojeda, sostuvo: "vinimos a poner al corriente al intendente sobre algunas cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad. También hablamos de la posibilidad de terrenos para la gente porque muchos estaban alquilando y no pueden seguir pagando, sabemos que hay que edificar y sin trabajo no podemos hacer la vivienda pero se pueden buscar otras soluciones para llegar a dar con ese objetivo", detalló.

Fuente: