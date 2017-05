Ordenan continuar la investigación contra Arribas por el supuesto cobro de coimas

La Cámara Federal en lo Criminal y Correcional ordenó continuar la investigación contra el titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) Gustavo Arribas por el supuesto cobro de coimas en el escándalo "Lava Jato" y derivó el expediente a la Cámara de Casación Penal.Según anticipó el canal de noticias de cable C5N, los camaristas de la Sala I aceptaron la apelación presentada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo de Sergio Rodríguez, contra el sobreseimiento dictado en primera instancia por el juez Rodolfo Canicoba Corral."Abre el recurso de queja para que sea la Cámara de Casación Penal quien defina la suerte de la pesquisa", dijo el periodista especialista en temas judiciales Darío Villarroel. La decisión del tribunal que integran Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y el subrogante Leopoldo Bruglia surgió luego que fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, desistiera de mantener el recurso de apelación inicial presentado por el fiscal Federico Delgado. Tras esa negativa, fue el fiscal general de la PIA Santiago Eyherabide quien accionó para mantener "viva" la causa iniciada por una denuncia de la diputada Elisa Carrió.La legisladora oficialista basó su denuncia en registros citados en una nota del diario La Nación, según los cuales Leonardo Meirelles transfirió un total de u$s 594.518 a través de cinco giros desde una cuenta en Hong Kong a otra en Suiza, a nombre de Arribas, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013.Sin embargo, el jefe de los espías fue sobreseido a fines de marzo pasado. Canicoba Corral emitió un fallo de 17 páginas con el que hizo lugar a un recurso de "falta de acción" planteado por la defensa de Arribas, y dispuso así el sobreseimiento del funcionario acusado de haber intermediado en el pago de coimas en la Argentina a cambio de incentivar obras públicas."Las pruebas producidas despejaron lo realmente ocurrido (existió una transferencia justificada de u$s 70.000) y esa acreditación permite sostener que la hipótesis que presentó el requerimiento de instrucción no se corroboró. Por eso corresponde poner fin a la investigación", sostuvo Moldes para no apelar, en línea con Canicoba.PAGO DE SOBORNOSLa resolución de la Cámara llega poco después que el propio Meirelles, uno de los arrepentidos en la causa "Lava Jato", aseguró ante la justicia argentina que Odebrecht pagó sobornos en el país y dijo que realizó 10 transferencias -y no cinco- por un total de u$s 850.000 a Arribas. El testimonio de Meirelles se concretó luego que la constructora brasileña se presentara ante la justicia federal para ofrecer "un acuerdo de colaboración" en relación a las causas en las que se investigan presuntos pagos ilegales relacionados con la obra pública en el país.Los abogados de Odebrecht realizaron el ofrecimiento dos días antes de que los intermediarios brasileños Meirelles y Alberto Youssef, condenados por pagar sobornos, dieran testimonio desde Brasil por videoconferencia. Meirelles declaró, al igual que Yousseff, ante el fiscal federal Federico Delgado y ante el titular de la titular de la PIA. Sin embargo, las dos confesiones no fueron utilizadas por la Cámara Federal para decidir continuar la investigación.La declaración se produjo en el marco de un expediente en el que se investiga la construcción de la planta potabilizadora de Aysa "Paraná de Las Palmas", que costó más de $ 2.000 millones y se financió con un crédito de un banco brasileño. Meirelles insistió que hizo a Arribas 10 transferencias por u$s 850.000 y no cinco como se dijo desde un principio y que toda la plata era para el pago de coimas, según reconstruyeron fuentes judiciales. Cuando le preguntaron por los ex funcionarios Julio De Vido, Manuel Vázquez y José López dijo que los nombres no le sonaban, agregaron las fuentes.