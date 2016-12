Ordenan reabrir la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner

La Cámara Federal de Casación ordenó reabrir la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidente Cristina de Kirchner y otros imputados por supuesto encubrimiento de acusados del atentado a la AMIA , a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán.La decisión de la Sala I del máximo tribunal penal del país, por mayoría de votos, hizo lugar al recurso presentado por la DAIA. La denuncia había sido desestimada en las instancias previas por "inexistencia de delito".Los camaristas Ana María Figueroa, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos tomaron esa decisión de manera unánime y también ordenaron apartar al juez Daniel Rafecas de la causa y calificaron su decisión de desestimar la denuncia como "arbitraria, prematura y parcial". Ahora resta que envíen a sorteo para causa para conocer a juez que tomará la investigación.La semana que viene tendrá inicio la feria judicial, por lo que se prevé que se retome el caso en febrero. En agosto de este año, el juez federal Daniel Rafecas resolvió no hacer lugar a la petición de la DAIA de reabrir la investigación relacionada con la denuncia que en enero de 2015 presentara Nisman.El juez Daniel Rafecas fue apartado de la causa por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman contra Cristina Kirchner por encubrir a los autores del atentado contra Irán.Ahora, cinco magistrados son los que tienen chances de quedarse con el expediente cuando sea sorteado este viernes.Se trata de María Romilda Servini, Sebastián Ramos, Ariel Lijo, Marcelo Martínez de Giorgi y Sergio Torres, que son los jueces que están de turno con los sorteos de causas que ingresan a la Cámara Federal.También está Rafecas –siempre son seis los magistrados en turno con Cámara–, pero por razones obvias no estará dentro del sorteo.La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que ordenó investigar la denuncia de Nisman y apartó del caso a Rafecas porque ya había dado opinión al considerar que el caso no constituía delito, enviará hoy a la Secretaría General de la Cámara Federal el expediente para que se sortee el nuevo juez que tendrá el caso.SIN PRUEBASEn la resolución, el Magistrado sostuvo que "las dos cuestiones que aquí viene a presentar la DAIA en su escrito, lejos de cambiar el parecer del suscripto en este asunto, lo refuerzan, pues en definitiva revelan una ausencia de reales elementos de prueba que vengan a poner en tela de juicio las afirmaciones antes desarrolladas"."Por un lado, una conversación telefónica entre el ex Canciller Timerman y el dirigente comunitario Guillermo Borger, de la cual, lo único relevante a los efectos de esta causa, es que el primero de los nombrados le atribuye a Irán la responsabilidad de haber colocado el explosivo en la sede de la AMIA en 1994, esto es, una afirmación, en términos coloquiales, de la postura que la República Argentina ha venido sosteniendo oficial y públicamente" desde 2006."Francamente entonces, no se advierte en qué esta conversación puede poner en jaque el sólido edificio fáctico y jurídico, que se evidencia en esta causa, consolidado en las tres instancias penales", señaló en los argumentos."Para colmo, con respecto a una conversación de carácter privado que, conforme las declaraciones públicas de ambos interlocutores, conspicuos representantes de la comunidad judía argentina, habría sido grabada por terceras personas", añadió.La denuncia de Nisman, presentada pocos días antes de su dudosa muerte, había sido desestimada en primera (por Rafecas) y segunda instancia debido a supuesta "inexistencia de delito", y varias veces se rechazaron planteos para reabrirla, en medio de feroces disputas entre jueces, camaristas y fiscales.El año pasado, el fiscal Germán Moldes apeló ante la Cámara Federal pero los camaristas Eduardo Freiler y Jorge Ballestero confirmaron el fallo de Rafecas. Luego, el fiscal Javier de Luca, integrante de Justicia Legítima, decidió no impulsarla ante Casación, por lo que la denuncia estuvo a punto de caer.