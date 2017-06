Oriana Sabatini y Julián Serrano, separados

Tras diversos rumores y desmentidas, Oriana Sabatini y Julián Serrano pusieron punto final a su relación. Así lo confirmaron allegados a la cantante y el actor en los medios de comunicación.

La ruptura habría sido "en los mejores términos" y la pareja cerró tres años de una relación muy fogosa y expuesta en las redes sociales.

Los rumores había comenzado hace varios meses cuando ambos dejaron de compartir fotos juntos pero ella se había encargado de desmentirlo: "No sé de dónde sacaron el rumor. Quizás porque él está trabajando mucho y yo también. No nos estamos viendo tanto como antes, pero eso no quita que porque yo no suba una foto a mis redes sociales deje de estar de novia".

Más detalles en RatingCero.com