El Patagónico | Deportes - 13 diciembre 2016 Orlando Portalau: "a los jugadores de Ameghino los mueve la pasión" Llegó al CAFA para implementar un proyecto a largo plazo que incluye las divisiones formativas. La Primera mantuvo la categoría en el torneo Federal B, y el domingo se llevó la Copa Comodoro entre los dos campeones del año en la capital petrolera. "Es mérito de todos los jugadores", destacó.

Es uno de los primeros en llegar al club para planificar el trabajo, y de los últimos en irse. No deja nada librado al azar. El DT de Florentino Ameghino, Orlando "Pocho" Portalau, respira y vive para el fútbol. Los 90 minutos los sufre y disfruta en la línea de cal. Varias veces por partido invade la cancha, grita y gesticula dando indicaciones a sus jugadores. Y el domingo en la definición de la Copa Comodoro no fue la excepción.

Su Ameghino se llevó el torneo Final y en el partido del año frente a Huracán no dejó dudas que es el mejor equipo de la Liga petrolera al ganarle 3-0, y pudieron ser muchos más.

"Creo que Ameghino fue muy superior. Hicimos lo que quisimos hacer siempre a lo largo del año. Jugar en césped a nosotros nos favorece porque tenemos cuatro o cinco jugadores que son muy técnicos y eso suma. Fue un partido favorable a nosotros, pero la diferencia es de uno o dos goles", resume en una charla con El Patagónico.

Portalau sumó dos títulos más en un club que ha crecido en todo sentido en los últimos tiempos, y hasta jugó dos torneos regionales. Disputó el Federal C, y luego fue invitado para jugar el Federal B donde consiguió mantener la plaza, aunque no está confirmada su participación en la próxima edición.

"Es mérito de todos los jugadores porque nosotros tenemos un plantel de 19 jugadores, y ellos fueron los que hicieron el esfuerzo. Todos nos propusimos estar a la altura de las circunstancias, de jugar un Federal B y de no aflojar en la Liga local, y acá están los resultados", graficó el DT.

El plantel de Florentino Ameghino todo le costó el doble esta temporada. Como la gran mayoría de los clubes, sus jugadores entrenan de noche luego de una larga jornada laboral, pero ninguno se queja. Con el proyecto en marcha, todos tiraron para el mismo lado, y por eso el abrazo entre ellos al ser campeones anuales tiene un significado muy especial. "A estos jugadores, como a todos, los mueve la pasión. Cuando la pasión se hace carne pasan estas cosas. Entrenan a última hora después de trabajar todo el día, llegar a tu casa cuando están todos durmiendo, y al cerrar el año tenés esta satisfacción es algo hermoso. Creo que valió la pena todo esto", explicó.

Portalau sabe que cumplió los objetivos planteados, y es momento de celebración. Los festejos por el cierre de año es lo primero ahora, aunque sabe que hay una reunión pendiente con la comisión directiva del club. "Nosotros cuando llegamos siempre hablamos de un proyecto a largo plazo. Es resultado esto también, y hemos alcanzado los objetivos planteados. Me voy a juntar con Angel (Capurro) y ver que hicimos bien, y que hicimos mal para hacer un balance a nivel institucional y no solo de Primera", sentenció el entrenador.



