Orsanic: "lo que vivimos en la cancha fue emocionante"

Daniel Orsanic, el capitán del equipo de Copa Davis de la Argentina, admitió que lo que se vivió ayer en la cancha "fue emocionante" en alusión el triunfo en dobles de Carlos Berlocq y Leonardo Mayer sobre la pareja italiana, que estiró la definición de la serie hasta mañana.

"Lo que vivimos en la cancha fue emocionante. 'Leo' y 'Charly' jugaron con el corazón y nos regalaron un triunfo increíble", explicó exultante el capitán, de 48 años, en la rueda de prensa posterior al triunfo en dobles que dejó la serie en favor de Italia sobre Argentina por 2-1.

Orsanic destacó una y otra vez la actuación del dobles, que ganó un partido maratónico de más de cuatro horas y transitó sensaciones ambiguas, puesto que estuvo cerca de la derrota cuando se encontró match point en contra, antes de la algarabía del final, cuando llegó la victoria.

"Se me escaparon unas lágrimas al final. Es que la actuación de los dos fue enorme, asumieron un desafío difícil y se lo bancaron, estoy orgulloso de lo que hicieron", reiteró el capitán del equipo 'albiceleste'.

Orsanic también se refirió a la continuidad de la serie, que tendrá hoy desde las 11 el tercer punto, también con la necesidad de ganarlo para no perder la eliminatoria.

"Berlocq jugará el tercer punto y no me puse a pensar más allá, ya que si lo perdemos no tendremos más chances", adelantó el conductor del equipo argentino.

Para el cuarto punto de este domingo, Italia anunció a Paolo Lorenzi aunque también se especula con una posible inclusión de Fabio Fognini, quien también podría ingresar al equipo en lugar de Seppi en un eventual quinto punto, en las variantes que dispone Corrado Barazzutti, el capitán de los 'azzurros'.

"En el caso de que lleguemos al quinto punto, pueden jugarlo Pella o Mayer. Guido está con mayor competencia pero 'Leo' sumó mucha confianza con la victoria en el dobles, pero esas especulaciones las haré recién cuando la opción esté abierta", concluyó Orsanic.