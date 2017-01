El Patagónico | Regionales - 24 enero 2017 Orscanic: "estoy tranquilo con el compromiso de los jugadores"

El capitán del equipo argentino de Copa Davis, Daniel Orsanic, afirmó ayer que está "tranquilo con el compromiso" de los jugadores, pese a las bajas de Juan Martín del Potro y de Federico Delbonis para iniciar la defensa del título entre el 3 y 5 de febrero ante Italia en Parque Sarmiento.

El entrenador descartó la idea que de exista un "conformismo" luego de conquistar la ansiada "Ensaladera de Plata" por primera vez en la historia.

"Fede se muere de ganas de estar y su compromiso es total pero decidió bajarse porque no va a estar al ciento por ciento", explicó sobre la decisión de Delbonis, quien obtuvo el quinto punto en la serie final ante Croacia, en Zagreb, en noviembre del año pasado.

"La fecha de la final fue a fin de año y quedó poco tiempo de descanso. Es entendible el cansancio de los jugadores", agregó el capitán acompañado por Daniel Fidalgo, vicepresidente primero y director institucional de la Asociación Argentina de Tenis (AAT), y Diego Gutiérrez, vicepresidente segundo y director deportivo.

"Entiendo la ilusión de la gente por ver el equipo campeón pero no coincido con la idea del conformismo. Esto es parte del camino y el ejemplo que damos es más importante que un resultado", señaló Orsanic en una conferencia de prensa que brindó en La Usina del Arte, en el barrio porteño de La Boca.

"Los que no sienten que no estarán al ciento por ciento no fueron llamados, pero ninguno está conforme. Queda camino por recorrer", añadió el ex tenista, de 48 años.

Al igual que Delbonis, el bahiense Guido Pella había puesto en duda su presencia tras ser eliminado en el Abierto de Australia pero luego de una charla con Orsanic decidió confirmar su presencia.

"Las declaraciones de Guido fueron después de un partido en el que no estuvo a gusto pero más en frío lo pensó y decidió estar porque cree que va a estar al ciento por ciento", reveló.

En cuanto al rival de turno, Italia, que seguramente presentará un equipo con especialistas en polvo de ladrillo como Fabio Fognini (48) y Andrea Seppi (89), Orsanic vaticinó que será "una serie complicada y difícil" pero expresó confianza en el equipo elegido.

Sobre la situación de Leonardo Mayer, quien para fin de mes espera el nacimiento de su primer hijo, adelantó que la "prioridad" es eso y que en caso de que no sienta "cómodo" será reemplazado por otro jugador.

El equipo argentino se reunirá el viernes por primera vez de cara a la serie que se disputará entre el 3 y 5 de febrero en Parque Sarmiento, que recibirá por primera vez una serie de Copa Davis con un estadio para 7.000 personas.





