Os Paralamas: "estamos en un momento de celebración y continuación"

El trío conformado por Herbert Vianna, Ribeiro y João Barone, inició hace algunos años la celebración por sus 30 años de historia y prepara su próximo disco con canciones nuevas en ocho años, el cual aún no tiene título, a pesar de estar en la etapa de mezcla.

Bi Ribeiro, bajista de la banda brasileña Os Parlamas do Sucesso, definió como "celebración y continuación" el momento que atraviesa el grupo formado en 1977, que este jueves festejará tardíamente sus 30 años de carrera con el público argentino, con un show en Niceto Club, ubicado en Niceto Vega 5510, de esta ciudad.

“Nos dimos cuenta de que había pasado ese tiempo y pensamos que sería una fecha redonda para conmemorar. Hace unos años que venimos con estos shows y estamos grabando un disco nuevo, así que es un momento de celebración y continuación. Seguimos haciendo cosas, tocando juntos, grabando y con muchas ganas de seguir como siempre”, manifestó el músico a Télam.

Precisamente, el trío conformado por Herbert Vianna, en guitarra y voz; Ribeiro, en bajo; y João Barone, en batería, inició hace algunos años la celebración por sus 30 años de historia y lo festejará en la Argentina, a tres décadas de su primer show en el país; pero además prepara su próximo disco con canciones nuevas en ocho años, el cual aún no tiene título, a pesar de estar en la etapa de mezcla.

"No tenemos el nombre y es un problema incluso porque a partir del nombre del disco vamos a hacer la portada. Nos estamos rompiendo la cabeza para eso", confesó Ribeiro, quien anticipó que las nuevas composiciones tienen un tinte "más rockero".

"Creo que tiene un sonido más cercano al rock de los '70. En realidad, nosotros somos una banda de los '80, pero crecimos escuchando música de los '60 y los '70. Esa es nuestra formación así que en este trabajo pasamos por esa influencia tan fuerte", confesó el bajista.

Sin embargo, entremezclada con las nuevas composiciones, aparece una versión del clásico de Soda Stereo "Cuando pase el temblor", una canción que el músico consideró "un homenaje" a Gustavo Cerati, pero además "una forma de seguir los lazos con el público argentino".





- Télam: ¿Por qué tardaron tanto tiempo en venir a la Argentina a celebrar sus 30 años de historia?

Bi Ribeiro: Realmente, no lo sé por qué llevó tanto tiempo. Tenemos siempre muchos sentimientos por ahí. Nos encanta ir, es un gustazo volver, nos gusta su país, su gente, su comida, su música, es nuestra segunda patria, así que no sé por qué no antes. Debe haber sido por alguna cuestión económica porque las ganas de ir las tenemos siempre.





EL PUBLICO ARGENTINO

- T: ¿Qué recuerda de sus primeros shows en la Argentina?

BR: Nos sorprendió mucho la reacción de la gente que no nos conocía. Nos sorprendió la calidad de la música argentina, tanto que sentimos su influencia al componer. Tocamos con Sumo en uno de sus últimos conciertos y eso me parece que nos acercó un poco más al público. Creo que tanto la gente como nosotros tenemos un recuerdo muy especial de ese momento.





- T: ¿Por qué cree que el público argentino puso a Paralamas en un lugar que no tiene ninguna otra banda brasileña?

BR: Cuando vinimos ya éramos muy conocidos en Brasil, habíamos vendido muchos discos. Pero fuimos a la Argentina y empezamos de abajo. No llegamos como grandes artistas, sino que empezamos a tocar en clubes chicos, donde empiezan todas las bandas. Creo ese camino como si fuéramos una banda que recién comienza nos acercó al público.





- T: ¿Cómo operó en la banda el accidente y la milagrosa recuperación de Herbert Vianna en 2001?

BR: Claro que una cosa así hace que cambie todo. Creo que nos acercamos los unos a los otros. En esa época teníamos 20 años juntos y cada uno empezaba a hacer sus cosas por separado, pero eso nos volvió a acercar. La unión quedó más fuerte. Las ganas de tocar fue siempre la misma porque al poco tiempo ya lo estábamos haciendo de nuevo. La música fue muy importante para Herbert en ese momento y ahora creo que estamos todos mejor.