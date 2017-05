El Patagónico | Deportes - 02 mayo 2017 Oscar De Brito: "el objetivo para este año es contar con baños y vestuarios" Se inició en el atletismo a los 11 años como alumno de la escuela provincial 13 y con Jorge "El Griego" Milathianakis como profesor de Educación Física. Velocista, se destacó en 100, 200 y 400 metros. Fue campeón argentino y sudamericano. Luego dejó las pistas para estudiar ingeniería. Hincha de River, el comodorense conducirá una asociación que nuclea a 22 agrupaciones y 560 atletas.

Formó parte de la camada de atletas que trascendieron fronteras y escribieron la página grande del atletismo de Comodoro Rivadavia.

Como la mayoría de ellos, Oscar De Brito (57 años e ingeniero), se inició en el atletismo cuando la cuna de este deporte eran los alumnos de las diversas escuelas de la capital petrolera.

Por talento nato se formó como velocista. Y esa pasión por el atletismo creció en sintonía por su amor a River Plate.

Desde los 11 años se comenzó a destacar en los 100, 200 y 400 metros. Además de formar parte de los equipos de postas.

El "maestro" que lo inició en el atletismo fue Jorge "El Griego" Milathianakis, quien haciendo docencia armó una pista de atletismo en el patio de la escuela de educación primaria N° 13 del barrio José Fuchs.

"Había una motivación que era participar de los inter escuelas, donde nosotros participábamos contra las escuelas 26, 105, 32 y 24 (actual 133). A los que nos iba bien nos llevaban al estadio municipal que para nosotros era "el lugar" de competencia", recuerda Oscar De Brito.

Por ello, el último miércoles De Brito volvió a revalidar esa pasión por al atletismo al ser elegido como presidente de la Asociación de Atletismo del Sur del Chubut (AASCh), secundado en el cargo a Sergio Izquierdo por el término de dos años.

"Uno asume con conciencia este cargo donde lo que seguro no faltarán serán críticas. Pero es parte del rol. El objetivo para este año es contar con baños y vestuarios en la pista de km 4 para recibir los Juegos de Araucanía para noviembre. En pos a ello reforzaremos las gestiones. Teniendo en cuenta que se acerca el invierno. Ya tuvimos una Araucanía, pero no contar con baños y vestuarios le restan mucho a los atletas que vienen a participar", adelantó a El Patagónico.



EL SEMILLERO DEL

ATLETISMO LOCAL

La realidad del atletismo local –que en el caso de la AASCh congrega a 22 agrupaciones y 560 atletas- fue otro de los temas a los que se refirió el flamante titular.

"Antes, la cuna del atletismo (y de otros deportes) era la escuela. De hecho yo aprendí ahí y luego trascendí en mi adolescencia hasta salir campeón argentino y sudamericano en Quito (Perú). Pero hoy es otra la realidad; en la escuela nadie quiere dar nada fuera de lo curricular. Mientras que los directivos no quieren tomar riesgos civiles si autorizan deportes fuera de hora. Creo que en ese sentido fuimos para atrás. Involucionamos. Ahora nos encontramos con los runners (personas mayores de 30 años que buscan sumar salud o metas personales) y con alguno que otro que se acerca al atletismo con un promedio de edad de 23 años, o sea cuando ya salió del sistema educativo. Entonces, salvo talentos naturales, mucho no se puede hacer para potenciar futuros valores nacionales e internacionales", describió De Brito.

A modo de ejemplo citó la nueva edición de los Juegos Evita, donde las inscripciones cierran el viernes.

"De los Evita teníamos conocimiento a principios de la semana. Pero al Ministerio de Educación se los va a notificar sobre el día martes 2 de mayo (hoy). Hasta que ellos bajen la información a los directivos y estos a los profesores de educación física (que tienen que buscar la planilla de inscripción) ya se hace el viernes y se vence el plazo. Entonces uno tiene que entender que no hay mucho interés en que los chicos de las escuelas participen. Y ahí se pierde un núcleo de convocatoria importante", concluyó.



