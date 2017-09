El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 02 septiembre 2017 Otamendi trabajó diferenciado tras la fuerte infracción de Luis Suárez El equipo, que dirige Jorge Sampaoli, reanudó los entrenamientos tras el empate obtenido en Montevideo ante Uruguay. La Selección sigue en zona de repechaje y ahora varios tienen chances.

El zaguero central Nicolás Otamendi, una pieza clave en el seleccionado de Argentina que igualó sin goles con Uruguay, en Montevideo, el jueves, por la 15ta. fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de fútbol para el Mundial Rusia 2018, realizó ayer tareas diferenciadas por precaución, mientras se repone del fuerte golpe que recibió en la pierna derecha departe del delantero "charrúa" Luis Suárez.

Otamendi, quien surgió de las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield y actual defensor de Manchester City, de Inglaterra, recibió una violenta falta de Suárez, a los 37 minutos del segundo tiempo, y continuó en la cancha hasta el final del partido, en el estreno oficial del entrenador, el santafesino Jorge Sampaoli, que sucedió en el cargo a Edgardo "Patón" Bauza.

En tanto, nueve jugadores que fueron titulares en el estadio Centenario, incluido el astro rosarino Lionel Messi, capitán del equipo y figura del clásico rioplatense, realizaron tareas regenerativas y concluyeron la jornada con un par de trotes alrededor de la cancha auxiliar del predio que la AFA posee en Ezeiza.

Los otros ocho fueron Gabriel Mercado, Federico Fazio, Marcos Acuña, Lucas Biglia, Guido Pizarro, Angel Di María, Paulo Dybala y Mauro Icardi.

La otra excepción fue, además del mencionado Otamendi, el arquero Sergio "Chiquito" Romero, quien se quedó observando un partido de fútbol entre los jugadores que fueron suplentes en Montevideo y el equipo de juveniles que oficia de sparring del seleccionado, entre ellos el mediocampista boquense Gonzalo Maroni.

Justamente en ese fútbol táctico Sampaoli dispuso un equipo con Gerónimo Rulli; Javier Mascherano, Nicolás Pareja y Javier Pínola; Emiliano Rigoni, Augusto Fernández, Ever Banega y Lautaro Acosta; Javier Pastore, Dario Benedetto y Sergio Agüero. Luego ingresaron Fabricio Bustos, Leandro Paredes y Joaquín Correa.

Si bien todavía es prematuro hablar de un equipo para recibir el martes a las 20:30 a Venezuela, en el estadio Monumental de Núñez, por la 16ta. fecha de las eliminatorias, Mascherano ocupó el lugar del suspendido Mercado .

Además Sampaoli dispondrá el ingreso de Banega por Pizarro para tener un "5" con mejor pase entre líneas y no desgastar tanto a Messi.

Igualmente hoy el seleccionado se volverá a entrenar a puertas abiertas -la prensa podrá ver los últimos 15 minutos, tal como sucedió ayer- en horario matutino.

Mañana nuevamente el plantel se entrenará en Ezeiza, pero a puertas cerradas y el lunes habrá doble turno con conferencia de prensa de Sampaoli.

Por último gente de AFA hablará mañana a la noche con los jugadores para levantar la veda que pesa sobre la prensa desde noviembre de 2016.



PANORAMA DE LA 15A. FECHA



- Venezuela 0 / Colombia 0.

- Chile 0 / Paraguay 3.

- Uruguay 0 / Argentina 0.

- Brasil 2 / Ecuador 0.

- Perú 2 / Bolivia 1.



PROXIMA FECHA (MARTES)



17:00 Bolivia vs Chile

17:30 Colombia vs Brasil

18:00 Ecuador vs Perú

20:30 Argentina vs Venezuela

21:00 Paraguay vs Uruguay.



