Otra encuesta da ganadora a Cristina con casi 5 puntos arriba de Bullrich

A dos semanas de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) otra encuesta otorga una ventaja de intención de voto del orden de los 5 puntos a la ex presidenta Cristina Kirchner por sobre el precandidato de Cambiemos, el ex ministro de Educación de la Nación, Esteban Bullrich. La consultora Analogías midió la intención de voto en provincia de Buenos Aires. Cuando la consulta se realiza no sobre fuerzas sino a partir de los nombres de los candidatos, la ventaja de la ex presidenta supera los 11 puntos porcentuales.

De acuerdo con el sondeo realizado por Analogías, la pre candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana por la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner, tiene una intención de voto del 35,7%. En segundo lugar quedaría el abanderado de Cambiemos que cosecha una intención de voto del 31%.

El sondeo revela además uno de los flancos más débiles de Bullrich: su alto nivel de desconocimiento. Es que cuando los consultados respondieron sobre qué fuerzas votarán el próximo 13 de agosto Cambiemos cosecha el 31% de las adhesiones. Ahora, cuando la pregunta deja de lado el partido o alianza y versa sobre el nombre del precandidato, la intención de voto de Bullrich cae al 24,5%.

Es decir que en provincia de Buenos Aires la intención de voto de Cambiemos es 6,5 puntos mayor que la que tiene Bullrich.

No sucede lo mismo entre Unidad Ciudadana (35,7%) y Cristina (35,6%) que mantiene casi intacta la intención de voto.

"Al consultar por Esteban Bullrich-Gladys González como candidatos, éstos aparecen menos instalados que la marca 'Cambiemos, de Macri y Vidal' entre los sectores que simpatizan con el Gobierno Nacional, perdiendo parte del voto del espacio, que va hacia otras fórmulas (especialmente, Sergio Massa – Margarita Stolbizer), o bien permanece como 'indeciso' (opción "Otro" o "No sabe")" indica el informe final de Analogías.

Además advierte que "la intención de voto a cada fuerza varía sensiblemente con la edad, con Unidad Ciudadana muy consolidado entre los jóvenes y adultos de menos de 45 años, donde asienta fundamentalmente su ventaja, y Cambiemos creciendo entre los mayores de 45 y 60 (y pasando al frente en este último segmento)".