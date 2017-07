El Patagónico | Regionales | REEMBOLSOS DE PUERTOS PATAGONICOS - 13 julio 2017 Otra vez Cambiemos no dio quórum para tratar los reembolsos portuarios El ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, lamentó ayer lo ocurrido en el Senado Nacional al caerse por falta de quórum la sesión en la que iba a tratarse el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que eliminó los reembolsos por puertos patagónicos.

"Nosotros necesitamos de parte del Gobierno Nacional que el tema sea tratado con la seriedad del caso" dijo el ministro chubutense y afirmó que "no sólo hoy no permitieron el debate, sino que también seguimos esperando que nos vuelvan a convocar porque desde Chubut incluso presentamos una alternativa que creemos superadora, pero no nos han llamado".

Gilardino recordó en ese marco que "hace dos semanas atrás mantuve junto al senador Alfredo Luenzo una reunión por este tema con el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Ricardo Negri, que es quien secunda al ministro Ricardo Buryaile en el Ministerio de Agroindustria de la Nación donde se acordó avanzar en esta alternativa de compensación por asimetrías de costos industriales, comerciales y productivos".

"Nosotros siempre hemos demostrado la mejor intención, sin dejar de lado el reclamo pero vemos que del lado del Gobierno Nacional no sólo no han permitido el debate en el Congreso, sino que tampoco hemos recibido una respuesta para seguir dialogando".

"Mientras tanto –agregó- se sigue perdiendo competitividad en la Patagonia, las respuestas tardan en llegar y lo que es peor se siguen perdiendo puestos de trabajo. Las políticas nacionales perjudican a la Patagonia".

La sesión que se estaba llevando a cabo en la Cámara de Senadores se quedó sin quórum cuando estaba por debatirse la validez de un Decreto de Necesidad y Urgencia sobre reembolsos.

Vale recordar que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 1199/16 fue firmado por el presidente Mauricio Macri para dejar sin efecto los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos, un sistema creado por su antecesora, Cristina de Kirchner. De este modo, mientras se perjudican los puertos del sur se ven beneficiados otros como los de Bahía Blanca y Mar del Plata.

Los senadores nacionales que representan a las provincias de la Patagonia consiguieron introducir en el temario ese dictamen, algo que vienen reclamando desde hace varios meses pero que quedó en suspenso luego de que la Casa Rosada abriera una negociación con los gobernadores de la región.



"NO SON UN CAPRICHO"



En este contexto, también el senador nacional Juan Mario Pais lamentó las maniobras dilatorias del Poder Ejecutivo nacional y que se haya levantado la sesión especial de la Cámara alta que se disponía a rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 1199/16 dictado por el presidente Macri por medio del cual eliminó los reembolsos a las exportaciones por puertos patagónicos.

"Los reembolsos no son un capricho de la economía sino una herramienta que le permite hacer más competitiva y compensar las desventajas y mayores costos que presenta la región en relación a otras zonas de nuestro país, mientras los índices de desocupación siguen subiendo", dijo el legislador.

Además, criticó el despido del periodista Enzo Moreira de la agencia de noticias estatal Télam y solicitó al Poder Ejecutivo nacional que informe tanto los motivos de la no continuidad del empleado como la cantidad de despidos sin justa causa, extinciones de vínculos y no renovación efectivizados desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha.

En este marco, el legislador chubutense se refirió a la situación de Moreira y sostuvo que "si el trabajador fue despedido a raíz del tenor de una pregunta que le efectuara al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estamos ante un hecho de suma gravedad institucional que constituye un claro avasallamiento a la libertad de expresión, inconcebible en un Estado de Derecho".

En este sentido, Pais se hizo eco del comunicado de los empleados de Télam, difundido por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), y consideró que "es necesario conocer en profundidad la situación que atraviesa la agencia luego de las reiteradas denuncias efectuadas por sus trabajadores en relación a ajustes, tercerización de tareas y reducción de personal".

Por estos motivos el legislador patagónico presentó un proyecto para requerir informes al Gobierno nacional, y aseguró que "la libertad de expresión y el rol de los trabajadores y trabajadoras de prensa es de suma importancia en una sociedad democrática, por lo que la gravedad de lo denunciado amerita que se investiguen los reclamos laborales que vienen expresando los empleados de Télam".

