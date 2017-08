Otra vez se suspendió el juicio por la muerte del "canillita" Sergio Faúndez

Horas de mucho dolor y expectativas rodeaban ayer a la familia de Sergio Orlando Faúndez (28), ya que se prestaban a presenciar hoy el inicio del juicio oral y público contra Brian Alexis Smith (35), quien está imputado por la muerte del canillita. Sin embargo, sobre el mediodía sorpresivamente el debate se volvió a suspender. La madre del habitante del barrio Las Flores se enteró anoche, a través de El Patagónico.

Según confirmaron fuentes oficiales, la Oficina Judicial informó ayer a las partes, por escrito, sobre la suspensión del juicio, luego que Francisco Romero dejara de ser el abogado de Smith.

El letrado, el año pasado previo al comienzo del debate había pedido el beneficio de la suspensión de juicio a prueba o probation para su defendido. Pero la Cámara Penal de esta ciudad dictaminó que se reviera la acusación, y finalmente la jueza Mariel Suárez rechazó la solicitud. Por ello fue reprogramado para hoy el inicio del juicio oral y público, pero inesperadamente Romero dejó de ser el defensor del imputado.

La madre del canillita, Mabel Jaramillo en diálogo con este diario cuestionó ayer que Smith "siempre puso trabas para evitar el juicio".

"Siempre (está) ofreciendo plata. Pero yo vivo humilde y no quiero su plata. Quiero justicia, yo quiero que mi hijo descanse en paz", señaló.

Mabel recordó que Sergio "era un chico muy bueno, muy trabajador. Era la alegría de esta casa". Y sentenció: "él (Smith) nos arruinó la vida; acá no hay más alegría. Nada. Él llegaba a la cinco de la mañana siempre alegre. Yo tengo muchos hijos, pero él era el que empujaba todo".

Más allá de la suspensión del juicio, Mabel exigió justicia. "Quiero que pague lo que hizo. Yo sé que si él va preso el dolor no me lo va a sacar ni a mí ni a mis hijos, pero quiero que pague y no le pase lo mismo a otro chico bueno como él", señaló.





PERDIO LA VIDA

TRABAJANDO

El accidente en que perdió la vida Faúndez, ocurrió la madrugada del 21 de enero de 2015 cuando el canillita se movilizaba a bordo de su motocicleta, mientras repartía diarios.

Esta fatídica noche se detuvo en el semáforo de las calles Rawson y Belgrano, en pleno centro de Comodoro Rivadavia, cuando, según la acusación de la fiscal general Cecilia Codina, Smith a bordo de una Fiat Strada lo embistió de atrás. El canillita murió casi en el acto por las graves lesiones que sufrió.

Los peritajes médicos constataron que Smith conducía con 2,95 gramos de alcohol en sangre. Previo al accidente había salido de un local nocturno de la misma cuadra donde ocurrió el choque.