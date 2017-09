Otranto no quiso recibir a la familia Maldonado

El hermano de Santiago Maldonado, Sergio, criticó nuevamente al juez federal de Esquel, Guido Otranto, porque el magistrado rechazó reunirse con él para que pueda interiorizarse del operativo que se realizó el lunes en Cushamen.

El hermano del joven desaparecido el 1 de agosto en un operativo de Gendarmería Nacional en Cushamen, se presentó ayer en la puerta del Juzgado Federal de Esquel para pedirle explicaciones a Otranto.

“Ayer (por el lunes) allanó la comunidad y no nos avisó. Nos enteramos por la prensa, fuimos pero no nos dejó entrar. Hoy vine hasta su oficina para que nos diga qué fue lo que hizo ayer, todo ese despliegue para qué, pero no nos recibe", manifestó Sergio en rueda de prensa.

Para Maldonado, “no hay nada que (el juez) esté haciendo" a favor de la búsqueda de Santiago y manifestó que evaluarán solicitar la recusación del magistrado en la causa del hábeas corpus. “Es el primero que no quiere que se sepa la verdad", insistió Sergio, quien “desconfía" de todas las medidas de prueba que está tomando el magistrado.

“Qué puedo pretender de un juez que no atiende a las víctimas, que somos los principales involucrados, pero tiene tiempo para salir a los medios y decir que mi hermano está ahogado", cuestionó.

Asimismo, Sergio indicó que pese a los 50 días que lleva desaparecido su hermano no pierde las esperanzas de encontrarlo con vida. “Lo último que me queda es la esperanza de que mi hermano esté con vida. Tengo que seguir buscándolo, la esperanza es lo último que me queda", manifestó Sergio Maldonado.