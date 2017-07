Otro récord del dólar: se disparó 24 centavos y alcanzó los $17,90

El dólar minorista parece no encontrar su techo, fogoneado por una demanda creciente que busca refugio por la incertidumbre que generan las elecciones legislativas.

Así el fuerte apetito por la divisa llevó a que su precio saltara este lunes otros 24 centavos al récord de $ 17,90, según el relevamiento de ámbito.com en bancos y casas de cambio de la city porteña. La irremediable inercia alcista del billete verde se ha acelerado en proporciones que ha sorprendido al propio mercado -y a autoridades oficiales- y en tan solo los últimos 30 días el precio acusó un incremento de casi 9% o en torno a $ 1,50 (el 23 de junio pasado cotizaba a $ 16,43).

En medio de la fuerte volatilidad, hubo una marcada dispersión de precios en las distintas entidades bancarias. El Banco Galicia registró el valor de cierre más alto en $17,95 para la venta, mientras que el Nación se ubicó en el extremo opuesto, con una cotización de $17,65 después de alcanzar un máximo intradiario de $17,80 alrededor de las 14 horas.

La fuerte suba de este lunes (del 1,4%) tuvo lugar pese a que en la última media hora de operaciones, apareció el "fuego amigo" de una entidad financiera oficial que logró quebrar la tendencia compradora e hizo bajar la cotización del dólar mayorista de bancos casi 30 centavos: finalizó a $ 17,48, sólo dos centavos más que el viernes, tras rozar los $ 17,70.

"Luego de una suba espiralizada que llevó al dólar a un máximo de $ 17,65, una fuerte orden de venta del Banco Provincia desarmó la presión compradora y llevó el tipo de cambio a tocar los $ 17,37", resaltó un operador a este medio. En las mesas aseguran que al Provincia se había sumado, en menor medida, el Nación, aunque con operaciones genuinas. "Ambas entidades habían vendido entre u$s 80 y u$s 100 millones", dijo otra fuente del mercado que pidió no ser normbrada.

Minutos más tarde una demanda rezagada hizo que la cotización terminara ronzando los $17,50. El Banco Nación cerró el tipo de cambio a $17,43 vendedor para la transferencia, con un volumen total operado, que bajó un 12% a u$s 502 millones.

Desde marzo pasado que no se registraba la participación de una entidad estatal, a cuenta del Banco Central, recordaron operadores. Más precisamente el 23 de marzo, la autoridad monetaria había comprado por fuera del mercado u$s 300 millones al Banco Provincia (respecto a la última venta efectuada por la entidad debemos remontarnos al 1° de julio de 2016, en momentos en que vencían los últimos abultados contratos de dólar futuro). Después de esa esporádica participación, no hubo intervención oficial del BCRA, ni por fuera ni por dentro del mercado.

"Como es lógico de esperar, en algún momento el BCRA iba a poner un límite a la suba sin control que venía registrando el dólar contra el peso", afirmaron desde ABC Mercado de Cambios.





MENOS DIVISAS

En ese contexto, ayer se conoció que la semana pasada, liquidación de divisas por parte de los exportadores cerealeros cayó un 32,5% a u$s 448,33 millones, con relación a los cinco días hábiles previos, según cámaras del sector.

A su vez, el blue cruzó por primera vez la barrera de los $ 18, al subir nueve centavos a $ 18,05, su nuevo récord histórico, de acuerdo al relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. En tanto, el "contado con liqui" asciende 14 centavos a $ 17,69 y el Bolsa avanza 15 centavos a $ 17,59.

Por último, las reservas del Banco Central finalizaron en u$s 48.134 millones, aumentando u$s 19 con relación al jueves.