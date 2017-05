El Patagónico | País/Mundo - 17 mayo 2017 Otros dos asesinatos de periodistas en México derivan en protestas del sector Los hechos sangrientos de la jornada del lunes empezaron cuando, al mediodía, Javier Valdéz, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Riodoce, fue atacado por desconocidos que le dispararon cuando transitaba por una calle de su ciudad natal, Culiacán.

El lapso de unas pocas horas bastó para que otros dos periodistas fueran asesinados a tiros en México. Uno, reconocido y galardonado experto en crimen organizado; el otro, un joven reportero que trabajaba en un semanario local; ambas muertes agravan una tremenda problemática que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha sabido enfrentar y mucho menos solucionar.

Los hechos sangrientos de la jornada del lunes empezaron cuando, al mediodía, Javier Valdez, corresponsal del diario La Jornada y fundador del semanario Riodoce, fue atacado por desconocidos que le dispararon cuando transitaba por una calle de su ciudad natal, Culiacán, capital del estado de Sinaloa, cuna del cartel que lleva el mismo nombre y del extraditado capo Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Tiroteado a plena luz del día, Valdez, de 50 años, se dirigía a las oficinas de Riodoce, cofundado por él en 2003.

Las autoridades estatales no saben si su asesinato tuvo que ver con su profesión pero, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), semanas atrás expresó estar preocupado por su seguridad.

"Su pérdida es un duro golpe para el periodismo y la sociedad mexicanos, quienes ven cómo la sombra del silencio se extiende por todo el país", señaló la organización, que exigió a las autoridades investigar de forma exhaustiva el caso.

Valdez se convirtió en el quinto periodista en ser asesinado en México en lo que va de 2017. Sin embargo, horas más tarde la cifra aumentó con la muerte de Jonathan Rodríguez Córdova, un reportero de 26 años que fue ultimado a balazos en compañía de su madre en el estado de Jalisco, en el oeste del país.

Rodríguez iba en un automóvil junto a su madre, Sonia Córdova, subdirectora comercial del semanario El Costeño de Autlán, donde también trabajaba su hijo. Ambos fueron atacados anoche por desconocidos armados.

"El agredido, Jonathan Rodríguez Córdova, se reporta fallecido. La señora Sonia Córdova es trasladada a ZMG (un hospital) para recibir atención médica", informó en su cuenta de Twitter la fiscalía de Jalisco, señalaron la prensa mexicana y la agencia de noticias DPA.

Según los medios locales, Córdova, de 48 años, resultó gravemente herida y fue internada en un hospital de Guadalajara, aunque el ataque iba dirigido a su hijo, quien con anterioridad había sido secuestrado en dos ocasiones.

Como en el caso de Valdez, las autoridades todavía no saben cuál fue el motivo del asesinato del joven reportero, aunque sobre el veterano periodista hay sospechas de que su labor en investigaciones sobre el narcotráfico podrían haber sido la causa de su asesinato.

Si Valdez estaba preocupado por su seguridad, como dice el CPJ, podría deberse a la violencia que se disparó en los últimos meses en Sinaloa, donde carteles antagónicos se disputan el control del territorio, especialmente tras la extradición de “El Chapo” a Estados Unidos, en enero último.

Tanto la fiscalía general como las procuradurías estatales han iniciado investigaciones para dar con los responsables en ambos casos.



PARO DIGITAL

Varios medios de comunicación cumplieron ayer un paro digital de 24 horas, y decenas de periodistas salieron a las calles para repudiar los asesinatos. "#Nos están matando" y "No al silencio" fueron los mensajes que lanzó un grupo de trabajadores frente al monumento del Ángel de la Independencia de la Ciudad de México.

Hubo protestas similares en Guadalajara, capital de Jalisco, frente a la sede de la fiscalía general con fotos de los 121 periodistas asesinados y desaparecidos; en Sinaloa, donde trabajaba Valdez; en Baja California y en Veracruz.

En sitios web, el “paro digital” afecta los servicios de los portales Animal Político, Nexos, Vice, Noroeste, Tercera Vía, Zona Franga y El Popular.

