Otros dos días sin atención bancaria por el paro de trabajadores

Hoy es el paro en las entidades financieras de origen extranjero, en tanto que mañana incluye también a los bancos públicos y privados de capitales nacionales.

Los trabajadores bancarios seguirán con sus medidas de fuerza hoy y mañana. Completarán así un plan de lucha de 48 horas en una serie de reclamos a los bancos de origen extranjero, primero, y a todos, incluidos los públicos y de capital nacional, después. Todo esto ocurre luego del feriado provincial de ayer por el Día del Petróleo.

En concreto, hoy y mañana los empleados bancarios no prestarán atención al público en las instituciones de banca extranjera que en Comodoro Rivadavia tienen expresión en las firmas HSBC, Santander Río, Citi Bank, ICBC y BBVA Francés. En el día dos del plan de lucha, la medida de fuerza se hará extensible a todas las instituciones.

Es que mañana La Bancaria, el gremio que nuclea a los trabajadores de los bancos, continuará con el paro a las entidades crediticias de origen extranjero y sumará a todos los demás, entre ellos los públicos (como el Nación o el Chubut) y los de capital nacional (casos como el Macro o Credicoop).

¿OTRO PARO?

El lunes el plenario de secretarios generales y Consejo Directivo de la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, resolvió las medidas de fuerza que, en protesta por la falta de aceptación por parte de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) al acuerdo paritario firmado el 24 de noviembre, realizarán los bancarios en todo el país.

La adhesión al Día del Petróleo ayer fue una antesala de las protestas que realizarán los trabajadores de los bancos y significó un contexto no menor para Comodoro Rivadavia: los petroleros realizaron una protesta contra la baja de actividad y potenciales despidos en el sector. A la vez, los sindicatos de todas las ramas están en su mayoría negociando una segunda parte de paritarias y todos ellos alertados por los indicadores negativos de empleo, actividad y consumo. Los paros de 48 horas en los bancos extranjeros y el de 24 en todo el sistema financiero serán con concurrencia a los lugares de trabajo y no se descarta que en cada una de las ciudades del país, el gremio realice movilizaciones. Además, en caso de que las empresas y el sindicato no se pongan de acuerdo habrá un paro total de 48 horas que se decidirá en el próximo plenario de La Bancaria, que será el viernes.