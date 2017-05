El Patagónico | Deportes - 03 mayo 2017 Pablo Pérez fue echado de la práctica de Boca pero estará ante Estudiantes

El mediocampista de Boca Juniors Pablo Pérez, quien el domingo no jugó por acumulación de tarjetas amarillas en la goleada sobre Arsenal de Sarandí por 3-0, de local, fue expulsado ayer de la práctica por el entrenador Guillermo Barros Schelotto, debido a que le cometió una violenta infracción al juvenil Tomás Fernández, de la división Reserva, pero estará el sábado en el equipo ante Estudiantes de La Plata.

El ensayo de fútbol entre los futbolistas que no jugaron el domingo ante Arsenal y la Reserva transcurría con normalidad hasta que el rosarino Pérez le cometió una violenta infracción a Tomás Fernández y el mellizo Guillermo no dudó en despedirlo de la práctica, a instancias de su hermano Gustavo Barros Schelotto, quien es además su ayudante de campo.

Pérez, subcapitán y uno de los referentes del plantel, consciente de que se había equivocado, miró al cuerpo técnico, le pidió disculpas al juvenil y se dirigió al vestuario, donde se duchó, se cambió y se fue a su domicilio.

Según allegados al cuerpo técnico y más allá de las características temperamentales del ex volante de Newell's, se tomó esto como algo normal que puede suceder en un entrenamiento y no será sancionado.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto no es propicio de abrir las prácticas para la prensa, sólo lo hace los martes y los últimos 45 minutos. En febrero pasado se agarraron a golpes de puño Juan Insaurralde y Jonathan Silva y ayer lo de Pérez, ambos filmados por los medios presentes.

En lo futbolístico la duda es por quien ingresará Pérez: por Wilmar Barrios o por el juvenil Gonzalo Maroni, debutante el último fin de semana y autor de un gol ante Arsenal.

El colombiano Barrios, de buena actuación los últimos tres partidos, le llevaría una ventaja al joven que viene de Instituto.

De ser así, Fernando Gago seguiría de volante central, Barrios por derecha y Pablo Pérez y Rodrigob Bentancur se alternarían en la posición de enganche que el domingo ocupó Maroni.

El posible equipo para jugar ante Estudiantes sería con: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Wilmar Barrios, Fernando Gago, Rodrigo Bentancur y Pablo Pérez; Cristian Pavón y Darío Benedetto.





