El Patagónico | Regionales | ACUEDUCTO SCPL - 13 mayo 2017 Pagani: "están buscando un culpable para su propia ineficiencia" El ministro de Infraestructura de la Provincia, Alejandro Pagani, se refirió ayer a la situación de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL) y a las expresiones vertidas por su presidente, Gabriel Tcharian.

Al respecto Pagani aseguró que "están buscando un culpable para su propia ineficiencia" y aclaró que "en ningún momento la provincia condicionó el pago de la deuda a un convenio donde se transfiriera parte de la misma a los vecinos".

Agregó que "el presidente de la SCPL, en vez de buscar culpables debería explicarles a los vecinos de Comodoro por qué la deuda de la Cooperativa con Cammesa y AFIP solamente asciende a más de 800 millones de pesos" y en ese marco preguntó: ¿o le va a echar la culpa a los vecinos de Comodoro que no le pagan la boleta de Servicios?".

También planteó el ministro: "si la SCPL debe 800 millones y le reclama a la provincia 100 millones, ¿de quién es la culpa de los 700 millones de diferencia? ¿De la Cooperativa, de los vecinos, de la Municipalidad? El planteo es poco serio y además inoportuno cuando la Provincia está colaborando con Comodoro en todo lo necesario para superar esta emergencia y reitero que el planteo es poco serio, al igual que el convenio que firmaron el ex gobernador Martín Buzzi y Tcharian en el 2013, que nunca se pudo cumplir".



SOSPECHAS

Pagani además dijo que "más allá de las obligaciones que haya contraído el Estado Provincial con un convenio irresponsable generado en el año 2013 que nunca pudo ser pagado y que evidentemente pretendía cubrir parte del desmanejo de los recursos cooperativos, subsidiando incluso ciudades que no pertenecen a Chubut así como actividades de alta rentabilidad, suena extraño que en un momento tan especial la cúpula de la cooperativa ponga en escena el planteo exponiendo lo que cubriría solamente un 10 % de su deuda y no aclare sobre otras cuestiones que sí deberían preocupar, no solamente a los socios sino también a las autoridades municipales que tienen responsabilidad sobre el tema".

Indicó asimismo que "todos sabemos del esfuerzo enorme que está haciendo el Gobierno de Chubut para honrar las deudas generadas incluso antes de la llegada de la gestión actual. Como así también generar marcos de acuerdo que sean cumplibles y no convenios irresponsables".



"Lo que es incomprensible –agregó- es que en un marco de esfuerzo en conjunto, donde todos estamos tratando de restaurar la normalidad y aportando a la reconstrucción de la ciudad se aproveche la situación para seguir generando diferencias regionales como pretende el presidente de la SCPL".



"Y lo preocupante es saber que actitud tomaran si se acrecientan los problemas por las deudas que día a día incrementa la Cooperativa por otras cuestiones ajenas a la Provincia", agregó.



Por eso para finalizar preguntó: "¿la solución será devolver la Cooperativa quebrada a los vecinos y al municipio de Comodoro?".

