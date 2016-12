El Patagónico | Regionales | POLITICA - 23 diciembre 2016 Pais fundamentó la reforma al régimen de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo El senador nacional Mario Pais actuó como miembro informante del bloque PJ - FPV durante el debate del proyecto de reforma del régimen de riesgos de trabajo, que el miércoles obtuvo media sanción en la Cámara alta. La iniciativa fue aprobada por 48 votos a favor, dos en contra y una abstención. Ahora deberá ser debatida en Diputados.

El senador Mario Pais, del Frente para la Victoria de Chubut, el miércoles fue miembro informante de esa bancada cuando se trató la reforma del régimen de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART) y en ese rol explicó cada uno de los cambios que se introdujeron al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

"Esta ley en principio da una respuesta a lo que consideramos el objetivo fundamental del régimen de riesgos de trabajo, por lo que respaldamos su avance para hacer perfectible un sistema que debe proteger los derechos de los asalariados en casos de accidentes o enfermedades profesionales", explicó el senador.

Pais recordó que la iniciativa original presentada por el Gobierno nacional "atacaba las consecuencias y no las causas de la judicialización existente en el sistema argentino, una judicialización a la que no hay que temerle, ya que la misma es el ejercicio de un derecho del ciudadano; en este caso un trabajador accidentado o enfermo que está amparado por la Constitución Nacional. Es lo que denominamos la tutela judicial efectiva".

Por estos motivos, señaló que "se debe promover la prevención de las causas que llevan a los asalariados a tener que litigar y a su vez en la tutela que el Estado debe efectivizar para proteger los derechos de los empleados en tiempo y forma, ya que en muchas ocasiones se le niega al trabajador el reconocimiento de enfermedades profesionales y en muchas otras obtienen indemnizaciones que no representan montos justos, siendo otra de las razones por las que deben presentarse ante la Justicia".

Pais, en sus fundamentos, remarcó también que "el trabajador tendrá patrocinio letrado que será solventado por las aseguradoras de riesgos de trabajo", y que los montos de las indemnizaciones "serán determinadas por un nuevo sistema incorporado en esta norma para calcular sumas que eviten que el trabajador se sienta indemnizado injustamente, a través de la actualización de los salarios mes a mes por el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estatales) algo que también evitará una futura judicialización".

Vale mencionar que la iniciativa tenía dictamen desde hace un mes, tras un acuerdo entre el Gobierno nacional y la CGT. Sin embargo, el Senado efectuó modificaciones para obligar a las ART a emitir dictámenes en plazos perentorios no superiores a los 60 días. Así, finalmente fue aprobada por 48 votos a favor, dos en contra y una abstención. Ahora deberá ser debatida en Diputados, lo que sucedería el próximo año.



