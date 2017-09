Pais investiga si YPF incumple con sus inversiones en Chubut

El senador nacional Juan Mario Pais reclamó, a través de un nuevo pedido de informes al Ejecutivo nacional, detalle de inversiones, presupuesto operativo, reservas comprobadas y equipos petroleros en actividad de la empresa YPF en Chubut. Es con la finalidad de evaluar eventuales incumplimientos de los contratos de extensión de las concesiones firmados en 2013.

A raíz de la información difundida desde la petrolera nacional con mayoría de capital estatal de inversiones por u$s 1.200 millones para los próximos diez años en esta provincia, el legislador chubutense consideró que se trata de un monto "muy inferior a las necesidades productivas locales".

Pais remarcó: "se trata de un monto llamativo ya que, si bien no tenemos precisiones sobre la aplicación del mismo, no estaría en el nivel de las obligaciones acordadas oportunamente por YPF con la provincia"

En este marco, recordó: "la extensión de la concesión de los yacimientos explotados por YPF en Chubut estableció determinadas obligaciones de inversión y desarrollo en exploración y explotación por parte de la compañía, y la realidad actual no refleja el cumplimiento del compromiso asumido sino todo lo contrario".

El senador reseñó los múltiples planes que la empresa tiene previsto realizar en Neuquén para desarrollar Vaca Muerta, y consideró: "hay notables diferencias en lo que respecta al desarrollo productivo de ambas regiones, privilegiando la inversión de yacimientos no convencionales y comprometiendo no sólo la actividad sino también los empleos y el desarrollo hidrocarburífero de Chubut".

De ese modo, Pais hizo hincapié en la necesidad de que se cumplan los compromisos asumidos por la petrolera, y expresó: "es fundamental que YPF garantice la actividad en Chubut y no se retire gradualmente de sus pozos, no solo para asegurar los puestos de trabajo sino también para garantizar la estabilidad y paz social de una región que tantos recursos naturales aportó a la nación y que no debe ser dejada de lado pensando en un crecimiento igualitario y sustentable de todas las regiones del país".