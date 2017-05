El Patagónico | Deportes - 06 mayo 2017 Palacios: "tenía muchísimas ganas de vestir la camiseta de la Selección"

El enganche de River Plate Exequiel Palacios sostuvo ayer que tenía "muchísimas ganas de vestir la camiseta de la selección argentina", de cara al Mundial Sub 20 de Corea del Sur 2017, que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio.

"Estoy muy feliz. Tenía muchísimas ganas de vestir la camiseta de la selección argentina. En el Sudamericano de Ecuador no pude hacerlo por una lesión. Pero el Mundial me dio una segunda oportunidad", afirmó Palacios, un jugador que sumó muchos minutos en el último tiempo en el equipo de Marcelo Gallardo.

"Sumé muchos minutos en River, gracias a (Marcelo) Gallardo estoy en el seleccionado argentino. El Mundial es un sueño", agregó.

Y completó: "Tenemos excelentes jugadores, un gran plantel, y vamos a hacer un muy buen Mundial. Quiero que empiece ya", finalizó Palacios.

Asimismo, el defensor de San Lorenzo Marcos Senesi, quien también se perdió el Sudamericano por lesión, aseguró: "Argentina siempre tiene que pelear el título. Hay jugadores de jerarquía. Vamos a hacer un gran Mundial", coincidió con Palacios.

"Estamos mentalizados en hacer un gran torneo. Es una oportunidad muy linda la que tenemos para dejar en claro que somos Argentina", sentenció Senesi.

