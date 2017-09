El Patagónico | Deportes - 09 septiembre 2017 Palazzo recibe a Diadema y expone la punta El escolta USMA recibirá al colista Nueva Generación, Ferro será local frente a Laprida del Oeste, mientras que Rada Tilly jugará en su cancha ante Deportivo Portugués.

Próspero Palazzo, el flamante líder que tiene el torneo Inicial 'B' del fútbol de Comodoro Rivadavia, expondrá esta tarde esa condición cuando reciba a Argentinos Diadema.

Será en uno de los partidos que se jugarán desde las 15:00 por la undécima fecha del campeonato del fútbol de ascenso local. El partido, que se disputará en cancha del "Aguilucho", será sin hinchada visitante y tendrá el arbitraje de Roberto De la Fuente a quien secundarán Claudio Quintana y Ramón Britez.

El conjunto de Kilómetro 9 llega a este partido con el ánimo enaltecido. Primero porque goleó 5-0 a Nueva Generación y segundo porque esa victoria le permitió convertirse en el nuevo puntero del campeonato cuando restan por jugarse cuatro fechas para la finalización del mismo.

Su rival, mientras tanto, se ubica penúltimo en la tabla con apenas 9 unidades y en su última actuación, perdió como local 2-1 ante Laprida del Oeste.

Por su parte, Unión San Martín Azcuénaga que viene de resignar la punta al empatar sin goles con Deportivo Portugués, intentará hoy volver a sumar de a tres cuando reciba al golpeado "La Nueva" que ocupa el último puesto de la tabla con sólo 5 unidades.

El partido, que se jugará en terreno "patricio" tendrá el arbitraje de Raúl Pagani, quien estará acompañado por Juan Linares y Gabriel Brito.

Asimismo, Ferrocarril del Estado, que marcha tercero y que viene de vencer 2-0 a Rada Tilly, recibirá a Laprida, que se ubica quinto en el campeonato y que llega a este partido con una valiosa victoria como visitante en Kilómetro 27.

Pedro López será el encargado de impartir justicia, mientras que Jorge Burgos y Gabriel Fuentes serán los jueces de línea de un encuentro que también se jugará sin la asistencia de público visitante.

En el restante partido de la jornada, Rada Tilly, que viene de perder en su visita a Ferro, recibirá a Deportivo Portugués, que marcha sexto en el torneo. El árbitro de este partido será Nicolás Ibarnegaray, con la asistencia de Raúl Brizuela y Diego Bayón.



> Programa de la 11a fecha

Hoy (15:00 Primera – 13:00 Reserva)

- Próspero Palazzo vs Argentinos Diadema.

Cancha: Palazzo (sin público visitante).

Arbitro: Roberto De la Fuente.

Asistentes: Claudio Quintana y Ramón Britez.

- USMA vs Nueva Generación.

Cancha: USMA. Arbitro: Raúl Pagani.

Asistentes: Juan Linares y Gabriel Brito.

- Rada Tilly vs Deportivo Portugués.

Cancha: Rada Tilly.

Arbitro: Nicolás Ibarnegaray.

Asistentes: Raúl Brizuela y Diego Bayón.

- Ferrocarril del Estado vs Laprida del Oeste.

Cancha: Ferro (sin público visitante).

Arbitro: Pedro López.

Asistentes: Jorge Burgos y Gabriel Fuentes.



Fuente: