El Patagónico | Regionales | MUSICA - 12 enero 2017 Palo Pandolfo se presenta mañana en Comodoro y luego girará por Chubut El ex cantante de Los Visitantes llega a Espacio Collage. Mañana, desde las 21 junto a su banda La Hermandad, presentará su último disco "Transformación", trabajo que luego mostrará en Sarmiento, Puerto Pirámides y Playa Unión. "Llevar el bajo, la batería y el sonidista es para ir a pasarla muy bien, porque me da mucho placer el formato eléctrico, es saltar con red, llevando lo máximo que podemos", anticipó.

"Es una gira por todo Chubut costero, bastante loca", dice Palo Pandolfo desde Buenos Aires, a dos días de viajar a Comodoro Rivadavia para iniciar junto a La Hermandad esa mini gira que incluirá a Sarmiento, Puerto Pirámides y Playa Unión, y que marcará el inicio de su año musical con el concierto que se realizará mañana en Espacio Collage.

Pandolfo empieza el año enchufado. Se lo escucha motivado y con varios proyectos en puerta, ya que además de los conciertos "indie" que arma junto a sus amigos y contactos, la compañía S-Music, que publicó el disco "Transformación", ya organiza una serie de show "más mainstream", en otros escenarios, entre ellos el Cosquín Rock y el Festival Lollapalooza que se realiza cada año en Buenos Aires.

A la presentación de este trabajo, grabado en 2016, también se le suman otros deseos, como la grabación de un disco eléctrico junto a su amigo Daniel Gorostegui, ex tecladista de Don Cornelio y Los Visitantes; y un disco solista, más "intimista" que quiere grabar antes de fin de año.

Los objetivos son ambiciosos, sin embargo Pandolfo advierte que no quiere adelantarse y por estos días sólo piensa en esta mini gira por la costa de Chubut que mañana por la noche iniciará en Comodoro Rivadavia.

"Es lo primero que vamos a hacer y es bastante intenso para empezar", dice entre risas. "Para mi es maravilloso poder plantear una gira por Chubut con el cuarteto y el sonidista, somos cinco personas en ruta".

"Generalmente por las distancias y las dificultades económicas me muevo en dúo, ahora llevar el bajo, la batería y el sonidista es para ir a pasarla muy bien, porque me da mucho placer el formato eléctrico, es saltar con red, llevando lo máximo que podemos, no vamos a pichulear, ponemos toda la carne al asador", explicó.

"Por otro lado, llevarlo a Comodoro, después de tantos años, es genial. La otra vez tocamos a las cuatro de la mañana y fue un caos divino. Entonces creo que ir con batería y con bajo es una fiesta, y devolverle a Comodoro todo el amor que siempre me dio", sentenció sobre el show de mañana por la noche.



ENTRE LO ELECTRONICO

Y LO INTIMISTA

Luego de esta gira Pandolfo se presentará el 23 de enero en Mar del Plata, durante febrero en Mendoza, en marzo en La Plata y posiblemente, entre otros recitales, presente el disco en mayo en Capital Federal.

A esto se sumará el trabajo junto a Gorostegui el cual grabará a partir de febrero, según explicó. "Es un disco electrónico. Lo voy a grabar ahora en breve. El proyecto es grabarlo a partir de febrero. No nos importa nada, queremos grabar el disco y ponerlo en un camino totalmente paralelo a La Hermandad, porque no tiene nada que ver, es totalmente diferente: muy subjetivo, un poco lo que nos surge con Daniel. Ya tenemos 12 canciones compuestas, vamos a grabarlo y que sea lo que Dios quiera".

Pandolfo sueña "presentarlo con un show audiovisual. No quiero ponerme al frente de un proyecto, quiero estar al costado, es un poco ambicioso, pero como para sacarlo totalmente del rock nacional", explicó.

"Daniel es un genio de la música, tiene una música maravillosa, entonces me pone un camino donde puedo fluir, tirar letras y hacer una composición de a dos. Nos habían quedado las ganas siempre de hacer algo así", agregó.

En referencia al disco solista que pretende grabar, aseguró que la intención es hacerlo este año. "Quiero hacer algo más intimista, ya tengo una serie de temas, pero puedo componer un poco más. Es una idea, pero de alguna manera lo voy a hacer, porque cuando se me mete algo en la cabeza soy bastante obsesivo".



Fuente: