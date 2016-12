El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 29 diciembre 2016 Paolo Montero se bajó y ahora el "Rojo" va por Sebastián Méndez o Ariel Holan Independiente navega en un mar de incertidumbre ante la negativa del actual DT de Colón, que cuenta con chances de asumir en Rosario Central. A la lista de candidatos se sumó a última hora Jorge Burruchaga, quien renunció a Sarmiento de Junín por problemas financieros.

El uruguayo Paolo Montero, quien está en negociaciones con Rosario Central, desestimó el interés de Independiente para contratarlo como entrenador, por lo que Sebastián "Gallego" Méndez y Ariel Holan son los candidatos a reemplazar a Gabriel Milito.

El entrenador, con vínculo vigente con Colón de Santa Fe, era el candidato que reunía más consenso en la comisión directiva de Independiente que hoy a las 16 tendrá una reunión, con la presencia decisiva del presidente Hugo Moyano, para definir al nuevo director técnico.

Pero desde el entorno del ex jugador de Juventus de Italia se comunicaron con la dirigencia del conjunto de Avellaneda y según trascendió expresaron: "Paolo no está preparado para dirigir en Independiente".

El también ex jugador de San Lorenzo estaba conversando simultáneamente con "Diablos" y "Canallas", el contacto fue anterior, así que todo parece indicar que seguirá trabajando en el conjunto rosarino.

De este modo, en la reunión de hoy, si sigue tal como estaba pautado, se definirá si Méndez, de reciente paso por Godoy Cruz de Mendoza, o Holan, cuya última experiencia fue Defensa y Justicia, se quedan con el puesto.

El "Gallego" gusta por su perfil de entrenador de carácter fuerte, mientras que Holan seduce por su propuesta futbolística acorde a la identidad del "Rojo".

La llegada de Holan podría generar la salida de Claudio Vivas, coordinador de las divisiones formativas de Independiente, por la mala relación que ambos tienen desde su convivencia en Banfield.

Tras dos semanas de charlas con diferentes candidatos, de las cuales no participó el dirigente sindical, hoy parecía ser el "día D" para la definición, pero es posible que la baja de Montero altere lo planeado.

La danza de nombres inicial había incluido a Pedro Monzón, Jorge Burruchaga, Lucas Pusineri, Fernando Berón (quien es el actual entrenador de la reserva) y Sergio Batista.

En el caso de Jorge Burruchaga, se podría reflotar el interés del "Rojo" debido a que el campeón del Mundo en México 86 acaba de renunciar a Sarmiento de Junín por problemas económicos.

El plantel de Independiente volverá al trabajo el 6 de enero en el predio Santo Domingo de Villa Domínico, por lo que el tiempo apremia para elegir un nuevo entrenador y definir detalles de cómo será la pretemporada de cara a la reanudación del campeonato de Primera División.

En cuanto al plantel, trascendió un interés del director técnico de Atlético Tucumán, Pablo Lavallén, de contar con el delantero misionero Martín Benítez.



