El Patagónico | Deportes - 04 julio 2017 Paolo Quinteros: "la fortaleza mental será importante para imponerse"

El capitán de Regatas Corrientes, Paolo Quinteros, analizó ayer que la fortaleza mental será "importante para imponerse" en la final de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) contra San Lorenzo de Almagro, actual campeón, en el marco de la presentación oficial celebrada en La Caja Seguros.

"La fortaleza mental será importante para imponerse y sacar alguna ventaja. Somos conscientes de que el desafío es complicado pero a esta altura todo se empareja", comentó el escolta entrerriano.

Quinteros, de 35 años, suma tres consagraciones en la LNB (Estudiantes de Olavarría 2000-2001, Boca Juniors 2003-2004 y Regatas 2012-2013), entre otras a nivel nacional y la medalla de bronce en Beijing 2008 con el seleccionado argentino, por eso reconoció que "muchos" quisieran estar en el lugar de sus compañeros y rivales de turno.

"El liderazgo se construye. La posibilidad de jugar varias finales de da porque he trabajado para eso, sin ser conformista. Además, he tenido la chance de estar en equipos competitivos y también yo lo soy, siempre quiero más", afirmó cuando se le consultó por sus diferentes lauros a lo largo de su carrera profesional.

El conjunto correntino, que terminó tercero en la Fase Nacional, dejó en el camino a Libertad de Sunchales (6°), a Estudiantes de Concordia (2°) y a San Martín de Corrientes (1°) en los playoffs de la Conferencia Norte.

Por ende, el ex Zaragoza, de España, valoró: "Mejoramos a nivel defensivo y mantuvimos la intensidad en el ataque en relación a la anterior parte del campeonato. Todo el mundo dice que la postemporada es un nuevo campeonato y es la verdad, allí todo puede pasar".

"La verdad es que estamos con mucha expectativa. Tenemos una ausencia muy importante como la de Donald Sims pero deberemos disimularla", reconoció el basquetbolista ante la baja del goleador durante los dos partidos iniciales por motivos personales.

Quinteros es el segundo hombre más importante en la ofensiva, con un promedio de 18.1 puntos por juego, aunque rescató que la clave es el aspecto "colectivo" para superar a San Lorenzo con desventaja de localía.

El jugador franquicia de Regatas estuvo acompañado del entrenador, Gabriel Piccato, y el alero Pablo Espinoza, quienes coincidieron en que la clave pasará por "ser competitivos".

