Para 2018 se analizarán cambios en el Transporte Educativo Gratuito

El Gobierno de Chubut se encuentra evaluando cambios en el Transporte Educativo Gratuito (TEG). Es que el subsecretario de Transporte, Pablo Schulz, manifestó que no está asegurada la continuidad del beneficio para el próximo año debido a los altos costos que implica para las arcas provinciales.

Hay que recordar que este beneficio fue implementado por el exgobernador Martín Buzzi en el segundo semestre de 2014 y fue ratificado por la Legislatura provincial que se mantendrá sin modificaciones hasta fines de este año.

En este sentido, Schulz cuestionó a la gestión de Buzzi por la instrumentación del sistema ya que "nunca pensó en una fuente de financiamiento real del TEG, a diferencia de otras provincias que apelaron a fuentes genuinas". Y advirtió: "cuando el transporte gratuito no es planificado, trae inconvenientes".

En diálogo con Radio El Chubut, el funcionario señaló que mantener el beneficio cuesta 60 millones de pesos anuales, por lo que consideró que hay que evaluar otro sistema de beneficios para estudiantes y docentes.

Asimismo, el subsecretario de Transporte manifestó que el universo de beneficiarios actualmente "es muy amplio", y entendió que habría que modificarlo para que llegue a quienes realmente lo necesitan.

"Hay mucha gente que no usa el beneficio, porque la ley permite que todo el mundo pueda tener el transporte gratuito. Es muy grande el panorama para fijarlo sobre una población tan general. Hay gente que no usa el pasaje, pero tiene el derecho de pedirlo. Hay que modificar la ley", aseguró el funcionario.

"ES UN DERECHO

ADQUIRIDO"

Al respecto, Matías Silvera, secretario general de Federación Universitaria Patagónica (FUP), consideró: "el boleto gratuito fue un derecho adquirido por los estudiantes y fue una lucha que viene de la Federación Universitaria Argentina hasta todos los estudiantes del país. Si nos sacan el boleto gratuito, es sacarles un derecho a todos los estudiantes".

"Durante todo el año han querido sacar este beneficio siempre con esta excusa de que es un gasto. Obviamente que será un gasto, pero si todos los dirigentes políticos no invierten en salud y educación yo no sé qué tipo de sociedad quieren", resaltó en diálogo con El Patagónico.

Silvera subrayó que el TEG es un acceso que permite que varios estudiantes puedan continuar con sus estudios debido a los gastos que se deben afrontar para llegar día a día a cursar a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y otras instituciones en los diferentes niveles educativos.

"Ahora el boleto esta casi 14 pesos quizás para una persona que trabaja no es mucho gasto, pero para los estudiantes es un gasto enorme. Hay que tener en cuenta que el TEG también beneficia a los chicos de las escuelas secundarias porque hay familias donde son muchos chicos y no pueden pagarle a todos", graficó.

Además, el secretario general de la FUP explicó: "el TEG no es que vos lo podés gastar a tu antojo, está limitado. Hay casos donde no le han dado la cantidad necesaria de pasajes y les comienzan a descontar o les cobran el pasaje. Por eso no se entiende cómo quieran sacar el boleto estudiantil cuando es un beneficio que en muchos casos funciona a medias".