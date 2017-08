Para ahorristas: cómo surfear la volatilidad del período electoral

Juan Pablo Marino

"Pasar el invierno" financiero marcado por una fuerte volatilidad como consecuencia de la incertidumbre que imprimen las elecciones, resulta hoy una cuestión medular para el ahorrista. Hasta los comicios legislativos del 22 de octubre habrá mucho "ruido" político generado por las encuestas, las inminentes PASO y los análisis sobre las implicancias de resultados y diferencias de votos entre los principales competidores.

Como lo ha sido en las últimas semanas, el precio del dólar será un termómetro sobre el ánimo y la expectativa del mercado, aunque bajo la férrea mirada del Banco Central que -se presume- buscará limitar saltos abruptos en el valor de la divisa, luego de la señal que dio la semana pasada con una fuerte intervención en la plaza cambiaria. Mientras tanto, en el mercado accionario es probable que se mantenga la tendencia bajista de corto plazo que se inició después de que se confirmara la candidatura de la expresidenta Cristina de Kirchner en junio pasado, y luego de que el país no ascendiera a la categoría de "emergente".

"Históricamente el período electoral le genera miedo al ahorrista, se paralizan las compras, por lo cual no es momento para asumir riesgos. El panorama no está claro desde que la Argentina no fue recategorizada a ´emergente´, a lo que se suma la reciente suba del dólar. Sugiero evitar la renta variable y recomiendo una cartera conformada por un 60% de activos en pesos y un 40% en dólares", remarca Mariano Otálora, director del sitio Buscatufondo.com, y de la Escuela Argentina de Finanzas Personales. Para Pablo Castagna, director del sector Individuos en Puente, la clave "es que cada inversor entienda si la actual coyuntura le genera incertidumbre o no". Para el primer caso, aconseja "cubrirse en activos en dólares para pasar los próximos 90 días".

Ante ese panorama, es relevante distinguir qué tipo de instrumento se adapta mejor al perfil de cada ahorrista (con distintos niveles de tolerancia al riesgo y horizonte de inversión) para surfear el actual contexto financiero, donde no abundan los grandes retornos que supo dar el mercado en gran parte del primer semestre, sobre todo en la plaza accionaria.





PERFIL CONSERVADOR

Es el que predomina entre los ahorristas, y tiene como principal objetivo resguardar su capital, contar con una alta liquidez y evitar gran exposición al riesgo. Los especialistas recomiendan para este tipo de inversor las Letes en dólares, y las afamadas Lebac en pesos del BCRA. "Las Letes son un instrumento fácil de adquirir, se puede suscribir tanto en pesos como en dólares al tipo de cambio mayorista, tiene mercado secundario", indica Castagna. Las letras del Tesoro rinden entre un 2,8% y el 3% anual, contra el 1% que ofrecen los plazos fijos en moneda estadounidense.

Para Alejandro Bianchi, gerente de InvertirOnline.com, en cambio, "ya es tarde" para entrar al dólar, tras la suba de los últimos días: "Hoy es más propicio salir de la divisa y volver a la Lebac". Pero avisa: "Hay que intentar mirar más a mediano plazo: en un año la Lebac de corto plazo le va a ganar a la inflación y a la apreciación del dólar. En ese sentido, tener un porcentaje alto en Lebac y renovarla en cada vencimiento me parece interesante". Vale recordar que en lo que va de 2017, el retorno de las Lebac alcanzó el 19% y superó al incremento que registró el dólar en dicho período (11%).

Otálora, por su parte, subraya el hecho de que en los últimos meses "cayó la renovación de los plazos fijos, ya que muchos ahorristas prefieren tener liquidez en cajas de ahorro, mientras que otros van al dólar". De todos modos advierte: "En el año, el tipo de cambio subió casi en la misma proporción en que aumentaron los precios, por lo que considero que hay una sobrerreacción del dólar ya que debería moverse por debajo de la inflación". Para el especialista, el valor del billete "tiene cada vez menos margen para subir". En ese contexto, "apuesto por las Lebac para la parte de la cartera en pesos, mientras que para la proporción de activos en dólares sugiero las Letes", manifestó.

PERFIL MODERADO

Para aquel inversor que busca mayores rendimientos que el ahorrista conservador, con una postura más moderada de riesgo, los expertos elogian las bondades que ofrecen los títulos públicos en dólares del tramo corto y mediano de la curva de rendimientos, sin dejar de lado algunos Fondos Comunes de Inversión (FCI). Entre las opciones más interesantes en el segmento de renta fija, Castagna resalta el Argentina 2022 (rinde 4,5%); el Bonar 2024 (+5%), y Provincia de Buenos Aires 2021 (5%). En tanto, el director de Buscátufondo.com recomendó un FCI de renta fija en pesos, con Lebac, letras provinciales y bonos que ajusten por CER; y colocar una parte del portafolio en un fondo de renta fija en dólares, que garantiza un rendimiento superior a las Letes.

PERFIL AGRESIVO

Para aquel inversor que apueste a largo plazo, tolere un mayor riesgo y esté dispuesto a afrontar pérdidas de su capital, los expertos aconsejan algunos bonos en dólares de tramo medio a largo de la curva, más algunas acciones muy puntuales. Dentro del segmento de renta fija, Bianchi aconseja el Discount (DICA o DICY), con una TIR del 7,2%. "Este bono luce atractivo porque más allá de las subas de tasas en el exterior, aún resta a la Argentina seguir reduciendo spreads respecto de países vecinos. Se deberían encontrar en un nivel de una TIR del 5%, con lo cual hay potencial para que el precio de este título se revalorice", analiza.

El director Puente, por su parte, considera que hay ciertas oportunidades de compra para este perfil, como ciertos bonos provinciales (el Córdoba 2026, que rinde un 6%, o Ciudad de Bs. As. 2027, que rinde casi el 7%). Por último, Bianchi cree que aquel inversor más arriesgado que quiera apostar al país puede considerar algunas acciones vinculadas a la infraestructura, como Siderar o Caputo. Son dos activos interesantes bajo el modelo macrista, en el que está un poco castigado el consumo a contramano del gasto en infraestructura". Pero advierte que "no es un momento para entrar en general al Merval, porque parece estar haciendo un doble techo, en términos técnicos". "La oportunidad para entrar al mercado accionario se va a dar antes de la elección de octubre, no después", concluye.