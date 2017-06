El Patagónico | Regionales - 09 junio 2017 Para Buzzi se fue "un grande"

El ex intendente y ex gobernador Martín Buzzi manifestó ayer que Marcelo Guinle "fue un grande, que demostró su grandeza en cada uno de los cargos que ocupó y en cada uno de los momentos de su vida", sostuvo.

En diálogo con Radio Del Mar, Buzzi recordó que el ex intendente "hacía tiempo que venía peleando contra su enfermedad, pero hasta ayer siempre se había podido sobreponer a los momentos más adversos. Ahora, ya descansa entre los grandes".

El ex gobernador sostuvo: "lo que más voy a extrañar de Marcelo va a ser su palabra justa, precisa y permanente" y su decisión de "buscar siempre el equilibrio, como el decía: de ponerle racionalidad a las cosas".

Buzzi también rescató que Guinle "fue quien, hace más de 20 años impuso la tarea y la definición en defensa de la ciudad. El no solo acuñó esa frase, desde un movimiento, también lo hizo fuerza y nos marcó a todos con esa idea".

"Asumió la intendencia en momentos complicadísimos, y sin embargo con más de 16 horas de trabajo, la sacó adelante. Su tarea en el Senado fue realmente descomunal. A todo eso, yo le sumaría los valores personales y la gran familia que formó y de la que se nutrió. Se fue un grande, en todos los sentidos de la palabra", concluyó.





