Para Das Neves, si Macri gira $ 25 mil millones a Buenos Aires generará "descalabro" en otras provincias

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, cuestionó fuertemente la decisión del Gobierno Nacional de otorgar 25 mil millones de pesos extras a la provincia de Buenos Aires. "Éste no es un país federal. Se ven muchas medidas que tienen que ver con las futuras elecciones, va a ser un descalabro, ya que hay muchas provincias que tienen problemas".

El presidente Mauricio Macri destinará a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, 25 mil millones de pesos extra a modo de compensación por el tope del Fondo del Conurbano. Esta decisión provocó un malestar en distintas provincias.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, cuestionó esta mañana esta determinación y arremetió contra el Gobierno Nacional. "Hay decisiones que nos enteramos por los diarios, cuando de alguna manera, había predisposición para empezar a charlar", el tema de coparticipación, dijo.

"Así como he elogiado las reuniones de gobernadores donde pudimos intercambiar ideas, también cuestiono, porque en la última (reunión) hablamos de coparticipación. Sigo sosteniendo, aunque no le gusta que se diga, que este no es un país federal. Se ven muchas medidas que tienen que ver con las futuras elecciones, va a ser un descalabro, ya que hay muchas provincias que tienen problemas", aseguró el mandatario provincial esta mañana en Radio 10.

En este sentido, consideró que "25 mil millones se pueden repartir de una manera más equitativa, esperamos un llamado que seguramente lo voy a tener, para hacer el planteo como corresponde".

También recordó los esfuerzos y la predisposición de muchos gobernadores a la hora de lograr un acuerdo por el Impuesto a las Ganancias. "Todos hicimos un esfuerzo para salir de este tema porque la torta que maneja el Estado nacional es de todos. Hay que poner las cosas sobre la mesa, sobre todas las posibilidades que tenemos los gobernadores", señaló Das Neves.

Asimismo, el gobernador se refirió a la situación diferencial que atraviesan las provincias patagónicas en cuanto a las alternativas de desarrollo y crecimiento. "A nosotros nos cuesta muchísimo pensar en un inversor porque no es competitivo por los costos, estamos lejos y aunque tenemos recursos importantes, desde el punto de vista política, somos una provincia periférica", dijo.

Finalmente, recordó que el año pasado Chubut perdió 700 millones de pesos menos por regalías en el presupuesto y no hubo ayuda de Nación: "nos tuvimos que arremangar, achicarnos, tomar medidas respetando el trabajo de cada uno".