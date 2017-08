Para Das Neves, "son delincuentes que de mapuches no tienen nada"

El gobernador Mario Das Neves se refirió ayer a los últimos ataques que se le adjudican al grupo de Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y aseguró que "la gente está atemorizada y esperando que la Justicia actúe".En ese marco indicó que "esto viene desde hace tiempo. Yo los denuncié ante el juez federal por delincuentes", agregando que "son casos excepcionales porque de mapuches no tienen nada".Das Neves expresó que "hay que ser sinceros; hay que escuchar lo que dice el propio (Facundo) Jones Huala; lo que dijo anoche (por el domingo) en el programa de Lanata. Ellos están y van a tratar de conseguir la Patria libre, mapuche, en base a balas y sangre"."Ahora están convocando para venir a Casa de Gobierno a las 17. Por eso los invito a los periodistas que se acerquen, que miren quiénes son y vean a los que están en contra de la ley, de los mapuches, porque la comunidad mapuche está integrada, trabaja y es parte de nuestra comunidad".SALVAJADA Y ATROPELLOSobre lo ocurrido en la cordillera y los destrozos en Casa del Chubut en Buenos Aires, el gobernador señaló que "la verdad es que lo que han hecho es una salvajada, un atropello; pusieron en peligro a un montón de gente"."Da vergüenza la impunidad que tenemos todavía en este país de no poder frenar una actitud que se viene manifestando desde hace tiempo, donde el propio presidente Macri y Bachelet ya dieron su opinión", afirmó, en referencia a su encuentro del 27 de junio, justo el día en que volvieron a detener a Jones Huala, ciudadano nacido en Bariloche y que vive en Leleque, en tierras ocupadas al grupo Benetton, las que pertenecían a sus ancestros.El mandatario indicó con respecto al accionar del RAM que "a nosotros nos preocupa porque aparecen y desaparecen. Aparecen en las rutas y rompen coches, queman camiones, entran a las estancias y queman maquinarias, estaquean, les pegan y les roban a los propios mapuches. Da mucha vergüenza lo que está haciendo esta gente", completó."LOS PROGRE Y LOS COOL"En el mismo tono, el titular del Ejecutivo provincial cuestionó que se le dé "tanto cartel a los "proge" y los "cool" que salen a defenderlos. ¿Qué es lo que están defendiendo? Una Patria en base a sangre, la violación de la Constitución, darle carta libre para que hagan lo que quieran. ¿Qqué es lo que defienden estos que viven a 1.500 kilómetros y hay algunos de acá también?", se preguntó el gobernador.En ese sentido aseveró que "acá hay profesores de la Universidad Nacional de la Patagonia que están involucrados. Deberían dedicarse a jerarquizar la universidad y no meterse en estas cosas porque son bandas delictivas, no tienen otro calificativo".Por último, Das Neves afirmó que "la gente está atemorizada, los repudia y está esperando que la Justicia actúe y resuelva de una vez por todas".