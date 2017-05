El Patagónico | País/Mundo | REGIONALES - 14 mayo 2017 Para el fiscal "estuvo bien sobreseer a Arribas porque no teníamos pruebas" "Yo no pude comprobar el pago de ninguna coima a Gustavo Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia", amplió el fiscal Moldes. Adelantó que lo que viene será una investigación donde "hay un testigo que dice una cosa diferente a lo que veníamos investigando".

El Fiscal General de la Cámara Federal Guillermo Moldes ratificó su postura sobre la causa del titular de la AFI. "Estuvo bien sobreseer a Arribas porque no teníamos pruebas", sostuvo y se defendió sobre la nuevos hechos de la causa tras la declaración de Meirelles al decir que no tiene la bola de cristal para adivinar que aparecerá un testigo que cambiará toda la investigación.

"Cuando yo me tengo que pronunciar sobre una causa no puedo adivinar que en otra va a aparecer un testigo que cambie la situación", dijo en declaraciones a FM Delta. Es que el jueves el caso Arribas de reavivó luego de que declararan desde Brasil dos "delatores premiados" del caso de corrupción brasileño conocido como "Lava Jato", uno de los cuales comprometió a Arribas al afirmar que habría recibido pagos supuestamente ilegales por unos 850 mil dólares.

"Tuve la impresión de que no estaba mal lo que había hecho el juez Rodolfo Canicoba Corral. Si ahora un testigo dijo otra cosa que cambia el curso de la investigación era imprevisible", se justificó al tiempo que lanzó: "Festejo y celebro que se puedan revisar esas nuevas pruebas que se presentaron".

"Yo no pude comprobar el pago de ninguna coima a Gustavo Arribas, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia", amplió y adelantó que lo que viene será una investigación con el agregado de que "hay un testigo que dice una cosa diferente a lo que veníamos investigando".

Por su parte, el juez de la Cámara Federal Eduardo Freiler evaluó que "cuando hay una denuncia por sobornos, es obvio que hay un funcionario público" involucrado, aunque "no esté su nombre" en un expediente. Lo hizo tras votar a favor de que se revise el sobreseimiento de Arribas.

Tras votar junto a su colega Jorge Ballesteros a favor de una apelación en contra del sobreseimiento por supuestas transferencias bancarias provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, fundamentó su decisión en que entiende que "no esté el nombre de el o los funcionarios públicos individualizados sino que sea evidente el hecho del soborno".

Por su parte, el juez de la Cámara Federal Eduardo Freiler afirmó que "cuando hay una denuncia por sobornos, es obvio que hay un funcionario público" involucrado, aunque "no esté su nombre" en un expediente, tras votar a favor de que se revise el sobreseimiento del jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, en una causa por supuestas coimas.

Tras votar junto a su colega Jorge Ballesteros a favor de una apelación en contra del sobreseimiento por supuestas transferencias bancarias provenientes de la constructora brasileña Odebrecht, fundamentó su decisión en que entiende que "no esté el nombre de el o los funcionarios públicos individualizados sino que sea evidente el hecho del soborno".



HIDALGUIA

El camarista, que es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito, también advirtió que espera con "hidalguía" las "consecuencias" que le puede traer su decisión en el caso Arribas, frente al Consejo de la Magistratura.

"Yo suponía que esto va a traer alguna consecuencia y lo esperaremos hidalguía", sentenció el magistrado en declaraciones a Radio 10, donde además ironizó que los integrantes de la Magistratura todavía no reaccionaron contra él porque "están de viaje".

En este sentido, puntualizó que "la mayoría del Consejo de la Magistratura está de viaje oficial en Italia", pero señaló que "algunos se han quedado acá y seguramente están trabajando para contraatacar".

Luego de que la Sala I de la Cámara Federal resolvió este viernes hacer lugar a la apelación al sobreseimiento de Arribas que hizo la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) tras el desistimiento del fiscal general Germán Moldes, Freiler enfatizó que "cuando hay una denuncia por sobornos, es obvio que hay un funcionario público aunque no este su nombre y creemos que esa es una imputación formal".

En este sentido, agregó que "en nuestro Código (Penal) no existe el soborno entre privados, como en otros países".





Fuente: