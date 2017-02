El Patagónico | Regionales - 03 febrero 2017 Para el intendente de Sarmiento, en Comodoro se derrocha

El intendente de Sarmiento, Ricardo Britapaja, asumió ayer una posición de abierta crítica a los habitantes de Comodoro Rivadavia ya que, al ser consultado sobre los problemas con la provisión de agua, que en parte se debe a la imposibilidad de continuar la obra de repotenciación por la falta de una autorización suya, dijo que “el problema no es ese, sino otro”.

En diálogo con Radio Del Mar, Britapaja fue consultado por el cuestionamiento público del gobernador Mario Das Neves, quien le reprochó su negativa a autorizar los trabajos finales de repotenciación del acueducto (ver nota central).

“En ese punto el gobernador Mario Das Neves tiene razón. Nosotros no estamos dejando pasar una parte del tramo de la obra porque la documentación que presentó la empresa es muy pobre. Primero puso a consideración un dibujo que no hace ni un nene de sexto grado, y luego otra documentación que tampoco tiene el peso suficiente”, sostuvo.



CONSEJOS PARA COMODORO

A continuación, el jefe comunal de la ciudad de los lagos aseguró que “lo que tiene que hacer Comodoro es administrar mejor el agua. La gente de Sarmiento está muy enojada con el nuevo acueducto, ya que Comodoro no necesita más agua; lo que necesita es administrarla mejor".

Cuando se le repreguntó sobre el particular, y se hizo hincapié en el crecimiento de la ciudad, el ex presidente del Instituto Autárquico de Colonización insistió en que “eso en parte es cierto, pero ¿cómo puede ser que en invierno alcance y en verano no?”, ignorando que por razones obvias con altas temperaturas se consume más agua, no solo en Comodoro.

De todos modos, Britapaja advirtió que “las pérdidas que tiene Comodoro son muy grandes. Lo que tienen que haber es un mejor manejo. El lago Musters está en una situación crítica. Es muy serio esto. Tuvieron una pérdida diez años al 50% de lo que consume Caleta Olivia. Recién la repararon ahora; cuando ustedes (los comodorenses) presentan un proyecto, pasa por todos los lugares”, indicó.

Cuando se abordó el tema de los desvíos de agua ilegales que realizan estancieros de su ciudad, Britapaja dijo que "algunos de ellos son de Comodoro. Nosotros estamos pidiendo una documentación seria y responsable que diga lo que van a hacer y lo que van a romper. Total el acueducto pasa por Sarmiento. No es por culpa de Britapaja que Comodoro no tenga agua”.



Fuente: