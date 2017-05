Para Fiscalía Buzzi y Di Pierro intentan dilatar el proceso judicial

Hoy se hizo lugar al planteo de nulidad expuesto por los ex mandatarios Martín Buzzi y Néstor Di Pierro. El Tribunal entendió que hubo violación de defensa en juicio porque los imputados no estuvieron presentes en dos audiencias de apertura de investigación. Desde Fiscalía criticaron la resolución y aseguran que estaban representados a través de sus apoderados.

Hoy se retomó el juicio oral y público contra los ex intendentes de Comodoro Rivadavia Martín Buzzi y Néstor Di Pierro, ambos responden ante la justicia por incumplimiento de los deberes de funcionario y desobediencia judicial. En la audiencia de esta jornada se realizaron dos planteos por parte de la defensa; uno de ellos, el pedido de dejar fuera del proceso a la querella, fue rechazado.

En tanto, la nulidad del proceso planteada fue aceptada por el Tribunal. El juez entendió que hubo violación de defensa en juicio porque los imputados no habían estado presentes en la audiencia de apertura de investigación. El argumento, fue criticado por el representante del Ministerio Público Fiscal, Héctor Iturrioz quien consideró que se trató de "un exceso de formalismos que carece de fundamentos".

Para Iturrioz, no se reconoció el artículo 94 que autoriza a los imputados de ciertos delitos a comparecer por un apoderado. "Tanto Buzzi como Di Pierro hicieron poderes en escribanías públicas para facultar a sus abogados en todos los actos de juicio citando el artículo 94 en ese término se hizo la audiencia de imputación, posteriormente se los acusó, tanto Buzzi como Di Pierro resistieron la acusación, plantearon una teoría del caso y plantearon sobreseimiento, además de ofrecer prueba para que se produzca el debate".

En esta instancia, queda claro que "no hay violación de defensa a un juicio porque tuvieron todas las herramientas para defenderse", remarcó el fiscal en diálogo con radio Del Mar. No obstante, sostuvo que no avanzará en una impugnación para no seguir dilatando el proceso. "Habrá que hacer dos audiencias que ya están hechas de nuevo para cumplir con una formalidad".

"Los mismos que generaron la nulidad ahora la embanderan para tratar de salir impunes, por eso vamos a pedir que se hagan las dos audiencias de nuevo, porque no queremos que corran los plazos y que ellos planteen la prescripción, no queremos que eso ocurra y que sigan dilatando este proceso en su beneficio".