El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 02 julio 2017 Para Frigerio: "los cambios se perciben de manera despareja"

El ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, sostuvo que los cambios que implementó el Gobierno se perciben "de manera despareja, porque la Argentina es un país desparejo".

"Heredamos una Argentina con una enorme cantidad de pobres", remarcó Frigerio en diálogo con radio Continental y advirtió que "es el kirchnerismo el que nos dejó este país, con inflación alta, con inversiones estancadas".

Frigerio se mostró confiado en un próximo triunfo electoral de Cambiemos al señalar que "la respuesta a este cambio no es igual para todos, somos plenamente conscientes de ello, y la mayoría quiere mantener este rumbo y no volver al pasado".

Criticó además a la ex presidente Cristina de Kirchner por "copiar" la estrategia electoral de Cambiemos, y opinó que la ex mandataria "ahora descubre la importancia de estar cerca" de la gente.

"Es evidente que está copiándonos en todo, en este intento de tener cercanía con la gente, después de 12 años de un gobierno kirchnerista que se aisló", sostuvo.

Para el funcionario, "faltan los globos de color amarillo en el kirchnerismo. Llama la atención que se olvidaron del FpV y La Cámpora. Esas palabras no existen más en el léxico del kirchnerismo", dijo el titular de la cartera política en declaraciones a Radio Continental.

La reflexiones del ministro son en referencia a la actividad de la ex presidenta, quien esta semana visitó una Cooperativa de trabajo recuperada en el conurbano bonaerense, y también mantuvo un diálogo a través de las redes sociales con un panadero de Santiago del Estero, que le dedicó una canción a través de un video que subió a twitter, a quien contactó para saludarlo.

En ese sentido, Frigerio explicó que "eso mismo ocurre en muchas provincias, donde todos se camuflan, porque entienden que la mayoría de la gente no quiere volver a ese pasado, y se esconden detrás de otros nombres", opinó.

Al respecto, Frigerio inscribió esa estrategia en un "intento de confundir a la ciudadanía, de engañarlos y de subestimar a la gente, que tiene muy en claro quién es quién".Para el funcionario, "faltan los globos de color amarillo en el kirchnerismo".



"DEJAR ATRAS"



En otro orden, el funcionario nacional se refirió a los escraches que sufren durante los actos oficiales atribuídos al kirchnerismo y señaló que "son parte de lo que queremos dejar atrás", al tiempo que remarcó que "siempre" el gobierno de Cambiemos se va a "oponer".

Sobre el accionar policial durante la manifestación de organizaciones sociales frente al Ministerio de Salud, Frigerio afirmó que tanto el gobierno nacional como el porteño decidieron "dar libertad de circulación a los vecinos" al tiempo que se mostró a favor de "respetar el derecho de protesta".

Para Frigerio, los manifestantes "no tenían una queja concreta", sino que su intención era "perturbar el orden público sin objetivo concreto de reinvindicación de nada", y destacó "el trabajo profesional de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden".

Consultado sobre el encuentro de precandidatos a las legislativas convocado ayer por el presidente Mauricio Macri, respondió que fue "una reunión para definir una estrategia y tener en claro el mensaje a trasmitir, que es el de estar cerca de la gente y mirar para adelante".

"A nuestro mensaje de futuro y transformación, le agregamos una gran organización que para las elecciones es un elemento importante" señaló el funcionario nacional quien recordó que Cambiemos "es el único espacio político con desarrollo territorial en las 23 provincias argentinas".

El titular de la cartera de Interior se mostró confiado en un próximo triunfo electoral de Cambiemos al señalar que "la respuesta a este cambio no es igual para todos, somos plenamente conscientes de ello, y la mayoría quiere mantener este rumbo y no volver al pasado".



