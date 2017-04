El Patagónico | País/Mundo - 21 abril 2017 Para la CGT, una familia necesita $ 472 por día para no caer en la pobreza

El Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la CGT reveló que la inflación de marzo fue de 2,48% y que en los últimos 12 meses acumula 35,66%.

Según anticiparon fuentes de la central obrera a ámbito.com, una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesita $ 14.686,13 por mes para no ser pobre y cubrir la Canasta Básica Total y $ 6.389,57 llenar la Canasta Básica Alimentaria y no caer en la indigencia. Por día, se requieren $ 472,55 y $ 210,07, respectivamente.

Frente a febrero, la CBT subió 1,8%, lo que equivale $ 312,72 más que el mes anterior.

En tanto, un trabajador precisa un ingreso de $ 4.735,32 por mes, unos $ 155,68 por día, para no ser pobre. Mientras que para no ser indigente debe percibir $ 2.048,01, unos $ 67,33 por jornada.

La otra medición de los gremios, la del el Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) de la UMET y el CITRA, que agrupa a más de 45 organizaciones sindicales de la CTA y la CGT, dio 2,1% en marzo. Según esta medición, en los últimos 12 meses el incremento del costo de vida fue del 31,2% en los sectores de menores ingresos y del 25,8% en los más altos.

Una familia porteña de cuatro integrantes necesitó en marzo un ingreso de 14.60,17 pesos para no ser pobre, lo cual representó una suba del 3,5% respecto de febrero y un alza del 30,2% con relación a igual mes de 2016, según estadísticas oficiales.

Así surge de las mediciones de Líneas de Pobreza y Canastas de Consumo realizadas por Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno porteño.

