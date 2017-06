El intendente criticó ayer la posición que, sobre la minería, tiene el gobernador Mario Das Neves y consideró que la actividad tiene que ser tema "de debate y no de negación". Consideró que la postura del titular del Ejecutivo chubutense "no es sincera, ya que en 2005 impulsaba la minería".

Para Linares la posición sobre minería debe ser "de debate y no de negación"

El intendente Carlos Linares fue ayer nuevamente crítico con el gobernador Mario Das Neves, a quien cuestionó por la posición que asumió respecto de la actividad minera que "no es la misma que tenía en 2005, cuando la impulsaba".

En diálogo con la radio FM Tiempo de Trelew, Linares insistió en que quien quiera oponerse a la actividad minera debe dar respuestas a Comodoro Rivadavia. "Nosotros somos una ciudad minera desde hace más de 100 años, y seguimos pagando el pasivo ambiental y nadie se hace problema. La actividad minera debe ser tema de debate, no de negación", sostuvo.

En ese tono, el jefe comunal afirmó: "años atrás, el gobernador no pensaba lo mismo del tema minero y si no fíjense qué decía en los medios allá por 2005. Tenemos que buscar entre todos cómo salimos de la crisis profunda que estamos viviendo, pero en un debate amplio en el que también veamos si las petroleras contaminan o no. Las petroleras se llevan todo y Comodoro solo recibe el 6% de las regalías que ingresan a la provincia".





CANDIDATURAS

Las objeciones de Linares a Das Neves también llegaron al plano político, ya que aseguró que impulsa al vicegobernador Mariano Arcioni como precandidato a la diputación nacional porque "se lo quiere sacar de encima".

"Lo quieren enviar como diputado porque no lo quieren en el proyecto. No encaja en la estructura y por eso se lo quieren sacar de encima", dijo Linares, quien vinculó la decisión "a la familia" de Das Neves e insistió en la necesidad de que en las próximas elecciones "la gente, a la hora de votar, piense cómo estaba antes de 2015 y cómo está ahora".

Asimismo el jefe comunal objetó que la figura de Arcioni, según las fuentes del dasnevismo, haya crecido por su actuación durante el temporal. "Yo me pregunto ¿qué es lo que hizo Arcioni en el temporal? Hay mucha gente que hizo más que él; eso sin dudas, y no creo que todos tengan que ser diputados por ello".

Linares además reiteró su observación crítica sobre las finanzas de la provincia. "Está en una situación económica preocupante", advirtió y consideró que, más allá de las declaraciones, el Gobierno provincial "no impulsa una política de más inserción en la economía. Las ciudades tienen problemas porque decrecen el empleo y los ingresos. La crisis que está viviendo la provincia es importante, y no se está haciendo nada para revertirla".