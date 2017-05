El Patagónico | Regionales - 25 mayo 2017 Para Lorenz, "no sería descabellado pensar en un ataque en Comodoro"

En el diálogo con El Patagónico, el director del Museo Malvinas, Federico Lorenz, se refirió también a las declaraciones del ex combatiente Antonio González, quien el pasado fin de semana aseguró que comandos ingleses atacaron Comodoro Rivadavia durante la Guerra de Malvinas y que él, junto a un compañero que ratificó el relato, los enfrentaron a tiros en un combate que se produjo en la IX Brigada Aérea de esta ciudad.

"Hasta uno donde puede imaginar, porque no tengo más información que esa, puede suponer que hubo destacamentos británicos observando el tráfico aéreo", señaló Lorenz.

"De hecho tenemos el ejemplo de Río Grande, Tierra del Fuego, donde hubo un intento de destruir los aviones Súper Etendard. Es decir que no sería descabellado pensarlo. Pero no tengo más elementos para afirmarlo", agregó.

El investigador, sin embargo, reconoció: "es un tema espinoso porque toca también a los reclamos de reparación histórica y económica de los llamados 'movilizados'; los soldados que quedaron en el continente y no pasaron a Malvinas. Pero no sería responsable de mi parte opinar sobre eso porque no investigué".

