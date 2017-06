Para los concejales la quita "va en contra del progreso de un país inclusivo"

La sesión comenzó a las 14 horas con un respetuoso minuto de silencio solicitado por el concejal Ricardo Gaitán, en memoria del exintendente, senador nacional e integrante del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guinle. Posteriormente el presidente del bloque Chubut Somos Todos se refirió a la polémica decisión del gobierno nacional de restringir el número de pensiones por discapacidad. "El repudio es generalizado. Es un recorte salvaje que vuelve indefensos a los beneficiarios de estas pensiones. El gobierno nacional desconoció el estado participativo y la decisión de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, violenta la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Es un repudio enérgico porque va en contra del progreso de un país inclusivo. Son acciones que le complican la vida a las personas que padecen una discapacidad". Gaitán solicitó que por Secretaría Legislativa, se elabore una nota de repudio dirigida a Carolina Stanley.

En el mismo tenor, el concejal del FpV, Nicolás Caridi recordó que "desde el primer día hemos puesto de relieve cada una de las políticas que ha llevado adelante el gobierno nacional respecto a la quita de derechos. Esto es una decisión netamente económica y no pensada desde la política de inclusión que debería tener un gobierno".

En tanto el concejal Mario Soto lamentó que "muchas personas dejaron de tener este beneficio de forma inconsulta, sin posibilidad de acreditar documentación. Es más que necesario hacerle saber al gobierno nacional que el hilo no se puede seguir cortando por el más débil". Y recordó que una situación similar de abandono viven los jubilados que dependen de la obra social PAMI: "hay personas en Comodoro que hace más de un año y medio están esperando una prótesis. Nuestros abuelos no tienen más tiempo para esperar. Valoramos que existan los controles pero en el medio no puede pagar la gente y terminar de rehenes".

Por otra parte, tras el ingreso del proyecto desde el Ejecutivo, se aprobó el incremento salarial para los municipales, que establece un aumento del 17% en tres tramos: 10% retroactivo a abril, 3% en agosto y 4% en septiembre, "con el compromiso de volver a reunirse para hablar de un porcentaje más de octubre a marzo del 2018", aclaró el concejal Mario Soto, quien además valoró que "las paritarias permanentes se vienen respetando desde la gestión anterior".

Otro de los temas importantes fue la aprobación del proyecto de ordenanza del concejal Nicolás Caridi, que establece la nueva reglamentación de la ordenanza (ya vigente) que regula el Fondo de Asistencia Educativa Municipal (FAEM). Se trata del fondo específico proveniente de impuestos municipales, cuyo 3,5% se destina a cooperadoras escolares y bibliotecas populares.

El concejal trabaja en este proyecto desde el año pasado por lo cual manifestó su satisfacción por lograr la aprobación que permitirá "tener una normativa de control mucho más estricto. Lo que establece esta ordenanza es un marco genérico sobre el objetivo principal de estos métodos; plazos, métodos y tipos de facturación", explicó.