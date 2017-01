Para Pereyra "no existe flexibilización laboral"

Causó polémica el acuerdo por Vaca Muerta por los recortes de beneficios que representaría para los trabajadores petroleros. Sin embargo, el secretario del sindicato del Petróleo y Gas Privado de la región, Guillermo Pereyra advirtió que el marco que no existía para la actividad no convencional termina beneficiando a los trabajadores.

El secretario del sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, negó hoy terminantemente que haya una "flexibilización laboral" detrás del acuerdo difundido en la fecha, de explotación de la cuenca de Vaca Muerta.

"No existe una flexibilización laboral, lo que sucede es que no estaba en el convenio el no convencional (en referencia a la explotación no convencional de recursos)", aclaró Gutiérrez y aseguró que "el marco regulatorio beneficia a los trabajadores".

"Agregamos al convenio esta nueva modalidad de trabajo", señaló el dirigente sindical, quien desmintió que no esté previsto pagar horas extras o traslados en el nuevo acuerdo, lanzado en la Casa de Gobierno por el presidente Mauricio Macri.