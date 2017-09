El Patagónico | Regionales | CONFLICTO TECPETROL - 03 septiembre 2017 Para Petroleros todo depende de cómo termine la negociación con Tecpetrol El Sindicato de Petroleros Privados Chubut realizó ayer un plenario informativo por las negociaciones que mantiene con Tecpetrol por los más de 200 despidos que anunció la operadora. En ese marco, Jorge Avila, secretario general, valoró la inauguración de la nueva clínica del gremio, pero aseguró que toda la satisfacción por lo realizado está atado a lo que suceda el martes en la última reunión que se realice con la compañía del grupo Techint, que opera el yacimiento El Tordillo.

A tres días de lo que será la última reunión con Tecpetrol, por el anuncio de más de 200 despidos, el Sindicato de Petroleros Privados se reunió ayer en plenario para informar el curso de las negociaciones, en medio de un panorama poco alentador.

En el salón de fiestas que el gremio tiene sobre la calle Alem, Jorge Avila, secretario general del sindicato, valoró el trabajo de los cuerpos orgánicos de la institución y destacó el crecimiento de la institución con la reinauguración de la Clínica Pueyrredón que recientemente adquirió el sindicato.

No obstante, advirtió: "el mérito de todos nosotros a pesar de todo lo que pueda suceder al día lunes (por mañana), está sujeto a lo que el martes ocurra con la audiencia con Tecpetrol, que será durísima, no tengo duda, porque así lo fueron hasta el viernes que mantuvimos encuentros".

Se debe recordar que ese día vencerá la conciliación obligatoria con la operadora y luego quedarán liberadas las partes en caso de no alcanzar un acuerdo. Por eso para Avila, del encuentro del martes "dependerá lo que pase a futuro" en la Cuenca.



EL CONFLICTO QUE PREOCUPA



El conflicto con Tecpetrol comenzó hace más de un mes y medio, cuando la operadora anunció la reducción de más de 200 puestos laborales y militarizó el yacimiento. Tras el fracaso de las negociaciones, los trabajadores tomaron el área en forma pacífica y se mantuvieron allí hasta que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria.

Desde entonces se realizan reuniones en Buenos Aires entre las partes. Sin embargo, más allá de algunos avances, la operadora del grupo Techint mantiene su posición para ejecutar más de 200 despidos.

Desde el Sindicato de Petrolero Privados, durante la última semana no ocultaron su malestar por el resultado de las negociaciones en la antesala de lo que será el último encuentro, donde finalmente se liberarán las partes.

El dirigente gremial y diputado provincial Carlos Gómez, aseguró que la compañía mantiene "una actitud extorsiva" ya que condiciona la reactivación de un equipo perforador a la eliminación de 200 puestos de trabajo. Y confirmó que la operadora abrió los retiros voluntarios y suspendió el pago de los días caídos.

En este marco, el gremio pidió que intercedan el Gobierno nacional y Provincia para destrabar el conflicto, y evitar así el endurecimiento de las medidas de fuerza de los trabajadores ante los inminentes despidos.

"Estamos tratando de agotar todas las instancias posibles. Muchas veces nos echan la culpa a los gremios de la situación, pero realmente hicimos lo que hemos podido porque la política ha marcado un camino con un barril internacional que nos castigó y mucho, pero también a nivel nacional no nos han acompañado en lo energético; no tenemos un precio de gas ni un barril diferenciado como otros yacimientos, estamos liberados al mercado, y eso hace que la inversión no sea tentativa en este momento en la región, esa es la realidad", planteó el dirigente.

Quizás por eso, fue Avila valoró ayer que los senadores y diputados se empiecen a dar cuenta que la inversión de YPF de 200 millones de dólares como está plasmada, no alcanza ni para terminar medio año", y en ese marco planteó: "se le está sacando al petróleo para ponerlo en los molinos eólicos y nosotros íbamos a quedarnos en septiembre/octubre sin presupuesto para los pozos".

Por todo esto, la inauguración de la clínica será un momento propicio para buscar alternativas en conjunto para la industria, ya que estará presente el vicegobernador Mariano Arcioni, el intendente Carlos Linares y comitivas de Sipetrol, YPF y Pan American Energy, esta última encabezada por Marcos Bulgheroni, director Ejecutivo de la petrolera, que "viene ayudar a consolidar el plan de inversiones que tiene la Cuenca", explicó Avila.

Fuente: